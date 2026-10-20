Экскурсию к древнему храму «Дялите» организовали в Ингушетии

В Джейрахском районе состоялась экологическая экскурсия к древнему храму «Дялите», расположенному у подножия горы Молельня. Об этом «Ингушетии» сообщили в пресс-службе Комитета по делам молодёжи региона.
«Участники маршрута познакомились с историческим наследием и природными особенностями этой территории. Поход позволил увидеть, как тесно связаны культурные памятники и окружающий горный ландшафт», — пояснил собеседник.
Экскурсия также была направлена на привлечение внимания молодежи к необходимости бережного отношения к природному достоянию края и памятникам архитектуры.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Трёхсторонняя модель партнёрства ООПТ — Наука — Волонтёры», реализуемого при поддержке Президентского фонда природы. Данныц проект объединяет специалистов и волонтёров для сохранения природного и культурного наследия Ингушетии.