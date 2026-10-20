Энергетики Ингушетии повышают надежность сетей в преддверии зимы

Он отметил, что сейчас капитальный ремонт идет в сельском поселении Экажево Назрановского района, где проживают около 30 тысяч человек. Здесь расположены школы, детские сады, учреждения и организации, которым необходимо стабильное электроснабжение.

Особое внимание уделяется магистрали, которая подает электричество в образовательные заведения. От ее надежной работы зависят нормальный учебный процесс, безопасность детей и комфортные условия для педагогов. Перебои с электричеством создают трудности не только для учреждений, но и для семей, живущих в селе. Энергетики уже установили 20 новых опор, заменили около 100 изоляторов и обновили провод на участке протяженностью более трех километров. До конца октября планируется заменить еще около 2,5 км линии.

Между тем, за 8 месяцев этого года в республике отремонтировали более 51 километра линий электропередачи, заменили 2 106 изоляторов, выполнили работы на 60 трансформаторных подстанциях и 34 трансформаторах. Также расчистили более 23 гектаров трасс воздушных линий от деревьев и кустарников.

Отдельное направление: подготовка к осенне-зимнему периоду. Специалисты провели техническое обслуживание и ремонт нескольких десятков подстанций, а также проверили и восстановили работу более 200 единиц оборудования.

Обновление сетей требует последовательной работы: необходимо своевременно выявлять изношенные участки, менять оборудование и предупреждать аварии, особенно при сильном ветре, снегопадах и обледенении.

«При этом, считаю, что надежность электроснабжения зависит не только от работы энергетиков. Жители, предприятия и организации тоже должны ответственно относиться к потреблению электроэнергии и своевременно оплачивать оказанные услуги. Это необходимое условие для устойчивой работы всей системы и дальнейшего обновления электросетевого хозяйства республики», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.