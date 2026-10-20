Фестиваль сельской молодежи «Юрт-Ганз» пройдет в Ингушетии

Мероприятие объединит спортивные состязания, творческие тренинги, ремесленные площадки и этнокультурную программу. Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» федеральной программы «Регион для молодых».

Праздничные мероприятия запланированы на трёх площадках: 21 октября — в сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района, 24 октября — в селе Нестеровское Сунженского района, а 4 ноября — в Малгобеке.

«Программа фестиваля включает различные соревнования, мастер-классы по народным промыслам, выставки и ярмарку изделий местных мастеров. Кроме того, для участников подготовят концертную и этнокультурную программы, гастрономические площадки, деловые пространства и творческие встречи. Предусмотрены также конкурсы с призами», — отметил собеседник.

По его словам, мероприятие направлено на сохранение культурных традиций, укрепление связи поколений и развитие молодёжных инициатив. Он позволит участникам обменяться опытом, освоить новые навыки и познакомиться с народными промыслами и культурой родного края.