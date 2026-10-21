Главы городов Ингушетии принимают участие в программе «Школа мэров» в Москве

Глава Малгобека Магомед Боков вместе с мэром Магаса Мусой Тимурзиевым находятся в рабочей командировке в Москве, где принимают участие в федеральной программе подготовки муниципальных руководителей «Школа мэров». Программа реализуется по поручению Президента России.
Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе администрации Малгобека, в рамках обучения участники обсуждают вопросы эффективного муниципального управления, развития территорий и взаимодействия с жителями.
Среди спикеров программы — первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук.
Как отметил Магомед Боков, подобные мероприятия предоставляют возможность обменяться опытом с коллегами из других субъектов, познакомиться с новыми подходами к решению городских вопросов и изучить практики, применимые в муниципальной работе.
Полученные знания глава Малгобека планирует использовать для дальнейшего развития города, совершенствования городской инфраструктуры, благоустройства и создания комфортных условий для жителей.