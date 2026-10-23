Готовность Ассинского водозабора в Ингушетии достигла 2%

«Новый комплекс призван кардинальным образом решить многолетнюю проблему дефицита питьевой воды в республике. После ввода в эксплуатацию качественную воду получат порядка 300 тысяч жителей Карабулака, Сунженского и Малгобекского районов», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы регионального Минстроя.

На площадке задействованы 43 специалиста инженерно-технического и рабочего персонала, а также 10 единиц спецтехники. С начала года объём выполненных работ по форме КС-3 составил 245,87 млн рублей. Бригады выполняют несколько параллельных задач: ведётся разработка траншеи под галерею, устройство бетонного основания и монтаж блоков уникальной инфильтрационной галереи. На площадке водозабора стартовал монтаж накопительного резервуара объёмом 1000 кубических метров. На линейной части продолжается укладка высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом диаметром Ф700 и Ф900.

«Воплощение в жизнь настолько масштабного и непростого проекта требует от нас не просто соблюдения графика, а беспрецедентного контроля качества на каждом из этапов, — прокомментировал министр строительства субъекта Мусса Илиев. — Возведение инфильтрационной галереи непосредственно под руслом реки и укладка высокопрочных чугунных магистралей позволят сформировать надёжную систему, которая бесперебойно прослужит многим поколениям местных жителей».

Отмечается, что данный объект планируется вводить в эксплуатацию поэтапно: готовые участки распределительной системы начнут подключать по мере их технологической готовности.