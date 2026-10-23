Ингушетия и Адыгея расширяют взаимодействие

Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве региона, в рамках встречи стороны рассмотрели вопросы развития сотрудничества между представительствами и перспективы совместной деятельности. Особый акцент был сделан на обмене опытом и укреплении рабочих контактов.

По итогам встречи стороны отметили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии и продолжении сотрудничества между представительствами.