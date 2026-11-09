Ингушетия приняла участие в фестивале «Единство. Армия. Победа» в Москве 

Так, кандидат исторических наук Танзила Чабиева познакомила гостей с культурным наследием ингушского народа. Она представила национальную атрибутику, традиционные костюмы и предметы быта, которые использовали в прошлом. В программу вошла и выставка художницы Эльмиры Куштовой: она показала свои картины и провела мастер-класс, на котором продемонстрировала технику работы.

Продолжила программу литературная коллекция: гости увидели книги ингушских классиков и современных писателей и глубже познакомились с духовным наследием народа. Прозвучали ингушские песни, а артисты показали народный танец.

В завершение посетители попробовали традиционные блюда ингушской кухни, представленные рестораном «Сунжа», чIаьпильг и хингалаш, а также натуральную продукцию республики: мёд и другие экологически чистые продукты.

Фестиваль завершился силовым шоу «Рождённые в СССР». Организаторы напомнили главную мысль события: сила страны в единстве и уважении к истории и культуре всех народов под одним флагом.