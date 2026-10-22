Ингушетия присоединилась к телемосту «Диалог культур, связь поколений»

Рабия Цолоева
Фото:
Центр «Дом молодежных организаций» Ингушетии

В центре «Дом молодёжных организаций» в Магасе состоялся телемост «Диалог культур, связь поколений», объединивший советников и детей из разных регионов России. Участники встречи смогли пообщаться со сверстниками и коллегами из других субъектов, обменяться опытом и узнать больше о культурных особенностях и традициях разных народов.

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе ДМО, особое внимание в ходе общения уделили вопросам сохранения исторического и культурного наследия, преемственности поколений и укрепления дружеских связей между молодёжью из различных субъектов.

«Участники обсудили значение культурного обмена и открытого диалога для взаимопонимания и уважительного отношения к традициям друг друга», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что телемост стал площадкой для межрегионального общения и обмена идеями. Подобные встречи способствуют развитию сотрудничества между регионами, знакомству молодых людей с культурным многообразием страны и сохранению общих ценностей, объединяющих разные поколения.

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