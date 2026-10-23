Ингушетия в числе регионов-лидеров по профилактике социального сиротства

Ключевой темой, по его словам, стало создание условий, при которых ребенок, попавший в трудную жизненную ситуацию, по возможности оставался бы в родной семье, а родители своевременно получали помощь. Для этого требуется изменить подход: работать не только с детьми, но и со всей семьёй, объединяя усилия социальных служб, психологов, медиков, юристов и органов власти.

Юрий Чайка отметил Ингушетию как пример такого подхода. В республике, как и в Чечне, отсутствуют детские дома. Если ребенок не может оставаться с родителями, приоритет отдается воспитанию в семье родственников. Для республики это особенно важно, поскольку семейные связи и ответственность родных за детей остаются основой защиты детства.

Мария Львова-Белова подчеркнула, что Ингушетия вошла в десятку лидеров всероссийского рейтинга субъектов по итогам 2026 года в сфере профилактики социального сиротства. Рейтинг учитывает комплекс показателей: долю детей, воспитывающихся в родных семьях, число детей в учреждениях без родителей, а также количество сирот, переданных на семейное воспитание.

По ее словам, доля детей вне родной семьи в СКФО составляет 0,45% от детского населения, против 1,14% в среднем по России. Эти результаты связаны в том числе с развитием системы помощи семьям: открываются кризисные центры для женщин, работают мобильные бригады с участием психологов, наркологов, юристов и соцработников, создаются межведомственные консилиумы.

Отдельное направление: открытие региональных отделений «Фонда защиты детей». Инициативу детского омбудсмена поддержал Президент России. Такие отделения уже действуют в трех регионах СКФО. Юрий Чайка поручил главам субъектов округа принять необходимые меры для организации их работы.

«Для Ингушетии сохранение семейного воспитания — принципиальное направление работы. Важно не ждать, пока проблемы в семье приведут к тяжелым последствиям, а вовремя выявлять трудности и подключать специалистов. Будем продолжать эту работу, укреплять взаимодействие профильных ведомств и развивать помощь семьям, чтобы у детей была возможность расти рядом с родными, в заботе и безопасности», — написал Махмуд-Али Калиматов.