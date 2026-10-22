Ингушетия в числе регионов-лидеров по росту малого и среднего бизнеса в общепите 

Глава республики считает, что это направление обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития. В 2025 году регион посетили около 125 тысяч туристов, приезжающих познакомиться с историей, башенными комплексами, природой и традициями. Национальная кухня становится важной частью этого знакомства, что создает возможности для кафе, ресторанов и небольших семейных заведений.

Сам рынок общепита меняется, и предприниматели могут выбирать различные форматы работы: открывать заведения, готовить еду навынос или организовывать питание для мероприятий. Такие услуги востребованы в разных ситуациях: от повседневных обедов до семейных торжеств. Ключевым условием успеха является ориентация на реальные запросы людей и предложение качественного продукта по разумной цене.

В целом предпринимательская активность в республике растет. К концу 2025 года число субъектов малого и среднего бизнеса достигло 7,5 тысячи, количество самозанятых — 29,4 тыс. человек. Эти люди выбирают самостоятельную работу, пробуют свои силы в разных направлениях и создают новые услуги.

На 2026 год на поддержку малого и среднего предпринимательства в республике предусмотрено 319,4 млн рублей. Из них 312,5 млн рублей направят на строительство технопарка, оставшиеся средства пойдут на финансирование Центра «Мой бизнес», который оказывает информационно-консультационные услуги и сопровождает начинающих предпринимателей. Бизнесмены также могут воспользоваться льготными микрозаймами, поручительствами по кредитам, консультационной помощью и другими мерами поддержки.

«Важно, чтобы эти инструменты помогали открывать новые предприятия, укреплять действующий бизнес и создавать рабочие места. Наша задача — помогать таким начинаниям развиваться: совершенствовать меры поддержки, снижать избыточные административные барьеры и создавать условия для честной конкуренции. При этом важно, чтобы рост числа предприятий сопровождался повышением качества обслуживания, стабильной работой бизнеса и созданием новых рабочих мест», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он поблагодарил предпринимателей, которые развивают сферу общественного питания, добавив: «Будем продолжать работу, чтобы у малого бизнеса было больше возможностей для роста, а жители и гости республики получали качественные услуги и достойный выбор».