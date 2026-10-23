Ингушская делегация приняла участие в Российско-Абхазском молодёжном форуме

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального Коммолодежи, в мероприятии приняла участие делегация из республики. Программа форума включала тематические сессии по межкультурному взаимодействию, круглые столы, мастер-классы, презентационные площадки и отраслевые экскурсии. Участники смогли познакомиться с опытом коллег, обсудить актуальные вопросы молодёжной политики и обменяться идеями по реализации совместных инициатив.

Для представителей Ингушетии участие в форуме стало возможностью расширить профессиональные контакты с молодёжными лидерами и специалистами из Абхазии и не только, обсудить перспективы совместных проектов в сфере молодёжной политики и культурного обмена, а также определить направления дальнейшего сотрудничества.

Отмечается, что форум стал площадкой для укрепления межрегиональных связей, обмена опытом и развития молодёжных инициатив. Подобные мероприятия способствует расширению взаимодействия между молодёжными организациями и созданию условий для реализации совместных проектов.