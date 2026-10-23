Ингушские единороссы проверили ход асфальтирования улицы Тимиева в Малгобеке

Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы мониторинга, в мероприятии участвовали секретарь местного отделения партии в Малгобеке Усман Евлоев, сотрудник городской администрации и депутаты фракции «Единой России» в Городском совете.

Участники проверки осмотрели, как ведётся асфальтирование, и оценили текущую стадию проекта. На данный момент покрытие практически уложено полностью, следующий шаг — нанесение дорожной разметки.

В ходе мониторинга особый акцент сделали на качестве работ и учёте интересов жителей. Обновление дорожной инфраструктуры — важная часть благоустройства города, роста комфорта передвижения и безопасности дорожного движения.

«Народная программа партии формируется с учетом запросов и предложений жителей, поэтому важно не только добиваться реализации намеченных планов, но и контролировать ход работ на каждом этапе. Обновление дорожного покрытия — это конкретный результат, который люди видят и которым пользуются каждый день. Наша задача — следить за качеством исполнения таких проектов и продолжать работу по решению вопросов, волнующих жителей Малгобека», — отметил секретарь местного отделения партии Усман Евлоев.

Отмечается, что анализ состояния городских инфраструктурных объектов со стороны партии помогает отслеживать реализацию запланированных мероприятий и уделять внимание темам, важным для жителей. Мониторинг исполнения Народной программы партии будет продолжаться.