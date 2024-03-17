Инвалид на коляске приехал на участок в Ингушетии и проголосовал

Там уточнили, что инвалидность не помешала жителю сельского поселения Новый Редант Баширу Дарсигову приехать на участок на коляске и исполнить свой гражданский долг.

«Несмотря на право голосования на дому, мужчина лично посетил 515-й избирательный участок, чтобы участвовать в голосовании», — говорится в сообщении

Напомним, явка избирателей в регионе по итогам второго дня голосования составила около 60%.