Инвалид на коляске приехал на участок в Ингушетии и проголосовал

Жители с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в президентских выборах, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Малгобекского района.
Там уточнили, что инвалидность не помешала жителю сельского поселения Новый Редант Баширу Дарсигову приехать на участок на коляске и исполнить свой гражданский долг.
«Несмотря на право голосования на дому, мужчина лично посетил 515-й избирательный участок, чтобы участвовать в голосовании», — говорится в сообщении
Напомним, явка избирателей в регионе по итогам второго дня голосования составила около 60%.