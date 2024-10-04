К 150-летию академика Николая Семашко в Ингушетии провели час здоровья со школьниками 

В рамках этого события специалисты управления федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике провели для старшеклассников гимназии сельского поселения Али-Юрт Назрановского района информационный час «На страже здоровья», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Мероприятие было посвящено жизни и работе Николая Семашко — ученого, который внес значительный вклад в борьбу с эпидемиями, создал систему охраны материнства и детства и способствовал открытию научно-исследовательских институтов.

Одной из главных заслуг академика считается введение участкового принципа организации медицинской помощи. Он разработал уникальную централизованную систему, которая предоставляла гражданам бесплатную и качественную медицинскую помощь независимо от тяжести заболевания. Эта система стала символом простоты и доступности как для медицинских работников, так и для пациентов.

Николай Семашко занимал должность наркома здравоохранения РСФСР с 1918 по 1930 год. За это время он не только систематизировал медицину в России, но и значительно улучшил ее качество. Свои знания и опыт он передавал студентам и другим врачам.

Родился Николай Семашко 20 сентября (по новому стилю) 1874 года, умер 18 мая 1949 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.