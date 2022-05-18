Важные вехи истории
Читатели Ингушетии получили хороший подарок — новую книгу Мурада Чахкиева
Новое имя в отечественной литературе — приятное событие не только для читателей, но и для всей культуры в целом. А для ингушской литературы появление нового писателя — являет собой самый настоящий праздник, потому как нас не так часто радуют такими известиями.
Виновником для очередного праздничного настроения любителей книг стал начинающий писатель Мурад Чахкиев, который пока еще мало известен широкому читателю. И в качестве дебюта Чахкиева выступила его первая книга «Кавказ и Хромой Тимур», вышедшая в свет в издательстве «КЕП» г. Назрани в 2021 году, куда помимо одноименной поэмы вошли пьеса «Он улыбался» и поэтическое произведение «С чистого листа».
Презентацию этого издания, за которым, возможно, появятся публикации и других произведений, по традиции устроили сотрудники Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева, на которую поддержать начинающего писателя пришли деятели литературного искусства и благодарные читатели. Все выступавшие в прениях по докладу заведующей отделом НБРИ Заремы Евлоевой отметили значимость выхода в свет нового издания в рамках юбилейного проекта библиотеки в год 30-летия Республики Ингушетия. Национальная библиотека первой получила книгу в дар от автора, за что сотрудники храма знаний поблагодарили Мурада Чахкиева и пожелали ему дальнейших творческих успехов. «Приятно, что именно мы открываем его имя для читателей», — отметили они.
Когда автору книги предоставили слово, он сказал: «Я не просто так затронул эту новую, ранее почти не описанную в ингушской литературе историческую тему о Тамерлане на Кавказе. Хотя проще было бы писать лирику. Но нельзя забывать: это наша история. История Кавказа, которая таит в себе много таинств и неисследованных страниц. Поэтому ингушские писатели должны создавать произведения на серьезные исторические темы и поднимать в них насущные проблемы, соблюдая грамотный слог. А современные читатели должны интересоваться историей своего народа, читать о ней побольше. Этим осознанием и было продиктовано то, что я занялся изучением данной темы, где воссоздаются полные драматизма события давних времен, когда на Кавказ напало войско жестокого среднеазиатского завоевателя».
Мурад Юсупович Чахкиев родился 10 октября 1964 года в Грозном в семье известного писателя, литератора и журналиста Юсупа Тегаловича Чахкиева, внесшего огромный вклад в ингушскую литературу и оставившего яркий след в истории своего многострадального народа. С детства Мурад рос эрудированным мальчиком и совсем неудивительно, что в этой семье взрастили будущего писателя. Большое влияние на него оказали произведения отца, с которых и началось его путешествие в мировую классическую литературу.
В высоконравственной, образованной семье Чахкиевых книги были на первом месте, Юсуп Тегалович растил детей в атмосфере любви и бережного отношения к книгам, но особенно ими зачитывался Мурад, что тогда уже было ясно, кем он станет в будущем.
Ведущее произведение его нового издания — поэма «Кавказ и Хромой Тимур», как говорят критики, не только по своему содержанию, но и по жанру можно назвать необычным для нашей литературы. Сюжет поэмы настолько увлекателен, что написанная ярким, образным языком и насыщенная историзмами, она порою кажется сложноватой для восприятия. Но это только на первый взгляд.
В поэме ярко продемонстрирована вероломность эмира Тамерлана, жестокого варвара, который даже в пожилом возрасте не мог успокоиться: захватил власть, отобрав ее у законного наследника Чингисхана — Тохтамыша, сжигал и убивал на своем пути всех, кто был с ним не согласен, и подчинял себе всё, не останавливаясь ни перед чем.
Несколько лет назад Мурада Чахкиева по-настоящему увлекла тема о нашествии Тамерлана на Кавказ, так что его произведение «Кавказ и Хромой Тимур» — это не сиюминутное увлечение, а выстраданная тема. Поэма полностью основывается на исторических фактах. В ней содержится гневный отклик души на трагические события, происходившие на родном для автора Кавказе по вине кровожадного чужеземца. Писатель входит в описываемую эпоху и не выходит из нее до последней строчки. В такое же положение он ставит и читателя, который, прочитав и закрыв книгу, долго будет находиться под впечатлением тех событий, происходивших в глубокой древности на Кавказе.
«Имя Тамерлана (Хромого Тимура) в мире известно с давних пор, однако заинтересовавшись этой личностью, я был несколько озадачен скудностью информации о нём, — говорит Мурад, — поэтому сведения о нем добывались буквально по крупицам. Чем больше я узнавал, тем больше поражался его жестокости, вероломству и варварскому отношению ко всему живому на земле. К примеру, кайтагов (Дагестан) он уничтожил всех до единого только за то, что они были союзниками Тохтамыша и оказали сопротивление его войскам. В других местах я нашел сведения о жестоком обращении Тамерлана к детям истребленных народов, по которым он пускал колесницы и получал от этого наслаждение. Все эти и другие трагические страницы из нашей истории, с которыми мне удалось познакомиться, не могли оставить никого равнодушным, и я решился написать про это. Насколько мне это удалось, судить читателю, а я в дальнейшем буду стараться творить ещё лучше и больше во благо своей родины, во благо родной Ингушетии, которая в этом году отмечает свой 30-летний юбилей. Наши деды и отцы взрастили благородное потомство, они берегли честь и совесть нации, не жалели свои жизни за свои родные земли и создали свою государственность, и мы должны быть этому созиданию хорошим продолжением».
Несмотря на то, что Мурад Чахкиев впервые издался, он давно пишет, является давним другом и преданным читателем главной библиотеки. А два года назад он преподнес в дар Национальной библиотеке Ингушетии сборник «В сердце гор», в который вошли стихи ингушских классиков Юсупа Чахкиева, Хаджи-Бекира Муталиева, Джемалдина Яндиева, Ахмета Ведзижева, Ахмета Хамхоева, Магомета Хашагульгова и других поэтов.
По словам библиотекарей, это издание является библиографической редкостью. Книга вышла в Москве в издательстве «Молодая гвардия» почти сразу же после реабилитации ингушского народа, в 1959 году, тиражом 3 тысячи экземпляров, поэтому найти ее в настоящее время почти не представляется возможным.
«Наследие моего отца — наследие всего народа», — отметил даритель, вручая библиотекарям дарственную коллекцию книг, среди которых имелся и упомянутый раритет. Таким образом, благодаря Мураду Чахкиеву фонд библиотеки пополнился очень редкой книгой.