Виновником для очередного праздничного настроения любителей книг стал начинающий писатель Мурад Чахкиев, который пока еще мало известен широкому читателю. И в качестве дебюта Чахкиева выступила его первая книга «Кавказ и Хромой Тимур», вышедшая в свет в издательстве «КЕП» г. Назрани в 2021 году, куда помимо одноименной поэмы вошли пьеса «Он улыбался» и поэтическое произведение «С чистого листа».

Презентацию этого издания, за которым, возможно, появятся публикации и других произведений, по традиции устроили сотрудники Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева, на которую поддержать начинающего писателя пришли деятели литературного искусства и благодарные читатели. Все выступавшие в прениях по докладу заведующей отделом НБРИ Заремы Евлоевой отметили значимость выхода в свет нового издания в рамках юбилейного проекта библиотеки в год 30-летия Республики Ингушетия. Национальная библиотека первой получила книгу в дар от автора, за что сотрудники храма знаний поблагодарили Мурада Чахкиева и пожелали ему дальнейших творческих успехов. «Приятно, что именно мы открываем его имя для читателей», — отметили они.

Когда автору книги предоставили слово, он сказал: «Я не просто так затронул эту новую, ранее почти не описанную в ингушской литературе историческую тему о Тамерлане на Кавказе. Хотя проще было бы писать лирику. Но нельзя забывать: это наша история. История Кавказа, которая таит в себе много таинств и неисследованных страниц. Поэтому ингушские писатели должны создавать произведения на серьезные исторические темы и поднимать в них насущные проблемы, соблюдая грамотный слог. А современные читатели должны интересоваться историей своего народа, читать о ней побольше. Этим осознанием и было продиктовано то, что я занялся изучением данной темы, где воссоздаются полные драматизма события давних времен, когда на Кавказ напало войско жестокого среднеазиатского завоевателя».

Мурад Юсупович Чахкиев родился 10 октября 1964 года в Грозном в семье известного писателя, литератора и журналиста Юсупа Тегаловича Чахкиева, внесшего огромный вклад в ингушскую литературу и оставившего яркий след в истории своего многострадального народа. С детства Мурад рос эрудированным мальчиком и совсем неудивительно, что в этой семье взрастили будущего писателя. Большое влияние на него оказали произведения отца, с которых и началось его путешествие в мировую классическую литературу.

В высоконравственной, образованной семье Чахкиевых книги были на первом месте, Юсуп Тегалович растил детей в атмосфере любви и бережного отношения к книгам, но особенно ими зачитывался Мурад, что тогда уже было ясно, кем он станет в будущем.

Ведущее произведение его нового издания — поэма «Кавказ и Хромой Тимур», как говорят критики, не только по своему содержанию, но и по жанру можно назвать необычным для нашей литературы. Сюжет поэмы настолько увлекателен, что написанная ярким, образным языком и насыщенная историзмами, она порою кажется сложноватой для восприятия. Но это только на первый взгляд.

В поэме ярко продемонстрирована вероломность эмира Тамерлана, жестокого варвара, который даже в пожилом возрасте не мог успокоиться: захватил власть, отобрав ее у законного наследника Чингисхана — Тохтамыша, сжигал и убивал на своем пути всех, кто был с ним не согласен, и подчинял себе всё, не останавливаясь ни перед чем.

Несколько лет назад Мурада Чахкиева по-настоящему увлекла тема о нашествии Тамерлана на Кавказ, так что его произведение «Кавказ и Хромой Тимур» — это не сиюминутное увлечение, а выстраданная тема. Поэма полностью основывается на исторических фактах. В ней содержится гневный отклик души на трагические события, происходившие на родном для автора Кавказе по вине кровожадного чужеземца. Писатель входит в описываемую эпоху и не выходит из нее до последней строчки. В такое же положение он ставит и читателя, который, прочитав и закрыв книгу, долго будет находиться под впечатлением тех событий, происходивших в глубокой древности на Кавказе.

«Имя Тамерлана (Хромого Тимура) в мире известно с давних пор, однако заинтересовавшись этой личностью, я был несколько озадачен скудностью информации о нём, — говорит Мурад, — поэтому сведения о нем добывались буквально по крупицам. Чем больше я узнавал, тем больше поражался его жестокости, вероломству и варварскому отношению ко всему живому на земле. К примеру, кайтагов (Дагестан) он уничтожил всех до единого только за то, что они были союзниками Тохтамыша и оказали сопротивление его войскам. В других местах я нашел сведения о жестоком обращении Тамерлана к детям истребленных народов, по которым он пускал колесницы и получал от этого наслаждение. Все эти и другие трагические страницы из нашей истории, с которыми мне удалось познакомиться, не могли оставить никого равнодушным, и я решился написать про это. Насколько мне это удалось, судить читателю, а я в дальнейшем буду стараться творить ещё лучше и больше во благо своей родины, во благо родной Ингушетии, которая в этом году отмечает свой 30-летний юбилей. Наши деды и отцы взрастили благородное потомство, они берегли честь и совесть нации, не жалели свои жизни за свои родные земли и создали свою государственность, и мы должны быть этому созиданию хорошим продолжением».

Несмотря на то, что Мурад Чахкиев впервые издался, он давно пишет, является давним другом и преданным читателем главной библиотеки. А два года назад он преподнес в дар Национальной библиотеке Ингушетии сборник «В сердце гор», в который вошли стихи ингушских классиков Юсупа Чахкиева, Хаджи-Бекира Муталиева, Джемалдина Яндиева, Ахмета Ведзижева, Ахмета Хамхоева, Магомета Хашагульгова и других поэтов.

По словам библиотекарей, это издание является библиографической редкостью. Книга вышла в Москве в издательстве «Молодая гвардия» почти сразу же после реабилитации ингушского народа, в 1959 году, тиражом 3 тысячи экземпляров, поэтому найти ее в настоящее время почти не представляется возможным.

«Наследие моего отца — наследие всего народа», — отметил даритель, вручая библиотекарям дарственную коллекцию книг, среди которых имелся и упомянутый раритет. Таким образом, благодаря Мураду Чахкиеву фонд библиотеки пополнился очень редкой книгой.