Теперь персонажи заговорили на ингушском языке. А предшествовало этому событию переозвучка двух известных мультфильмов — «Король Лир» и «Мадагаскар». Подробнее об этом рассказывает режиссер проекта, он же редактор и переводчик, известный знаток ингушского языка, филолог Илез Матиев.

«Наша команда состоит из 10 человек, среди которых нет профессиональных актеров», — говорит Илез Матиев, — все энтузиасты — школьники, студенты, общественники. Это не первый проект КПЦ, переводимый на ингушский язык. До этого был перевод дубляжа популярного мультфильма «Король Лир». Первый же выход мультфильма на ингушском языке показал, насколько востребованной оказалась эта идея. Мы и не ожидали такого отклика от наших зрителей. Нам писали, звонили, благодарили. Это подвигло озвучить на родном языке другой популярный мультфильм «Мадагаскар». Так вышла в переводе первая часть этого сериала. И опять положительные отзывы, просьбы не останавливаться и продолжать начатую в этом направлении работу.

И вот у дагестанских коллег, региональной общественной организацией «Узы дружбы» в студии «Намус» вышел многосерийный мультфильм «Отважный джигит», презентацию которого они проводили и в нашей республике. После просмотра появилась идея озвучить его на ингушском языке. Это объяснялось тем, что посыл мультфильма был очень близок и понятен нашему зрителю. Здесь популяризуются мусульманские и кавказские ценности. Сюжет строится на уроках, которые дает дедушка Сунгур своим внукам, Шамилю и Софии.

В процессе общения дедушка рассказывает детям истории о славном джигите Саиде, который борется со злым Аждахой. Каждый раз, когда дети неправильно поступают, дедушка Сунгур рассказывает им истории об Аждахе и дает наставление о том, как себя должно вести в том или ином случае. Разумеется, мультфильм пропагандирует общечеловеческие ценности, но близкие и понятные прежде всего кавказскому зрителю, носителю исламской культуры.

Оригинал мультфильма идёт на дагестанском языке. Фильм состоит из шести серий, мы же перевели пока четвертую серию. Идею озвучить именно четвертую серию нам дал спонсор из Дагестана, который пожелал остаться неизвестным. Мы ему безмерно благодарны, как и нашим дагестанским коллегам, которые не только поддержали, но даже инициировали эту идею.

Работа была начата полгода назад. По завершении мы планировали провести широкую презентацию, но из-за эпидемиологической ситуации решили ограничиться показом мультфильма через социальные сети. Мы уже проинформировали наших зрителей. Мультфильм, можно сказать, охватил большую аудиторию. Было много просмотров и откликов.

Мы рады, что идея пропаганды и популяризации ингушского языка с раннего детства посредством мультфильмов нашла поддержку и положительные отклики у людей. Наши дети практически не говорят на ингушском языке. Это катастрофа. Ведь нет языка — нет народа. Эту истину нельзя забывать. К тому же мультфильмы, которые сегодня смотрят наши дети, диктуют чуждую культуру, не характерную кавказским традициям, нашей культуре, культуре поведения кавказского мужчины.

Особенно рады нашим проектам соотечественники, живущие за пределами республики и страны. Для них эта тема более ощутима, остра и болезненна.

Первые пробы показали, что тема востребована. Мы не намерены останавливаться. Планируем перевести и другие серии «Отважного джигита». Помимо этого, у нас в планах ещё много проектов. Есть идея переозвучки кинофильмов на ингушском языке».

В свою очередь мы желаем успехов творческому коллективу КПЦ «Эздел» в их благом деле и выражаем надежду, что идея найдёт государственную поддержку, и в недалёком будущем с профессиональной переозвучкой на ингушском языке заговорят любимые герои детских мультфильмов на наших телеканалах.