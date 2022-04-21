В марте 2018 г. ГБУ «Филармония имени А. Хамхоева» была поощрена благодарственным письмом Главы Республики Ингушетия.

У истоков создания этой культурной обители стояли такие деятели культуры и искусств, как Беслан Газдиев, Зарема Яндиева, ныне заместитель директора, Магомед Горчханов, заслуженный работник культуры ЧИАССР, который возглавил первый оркестр народных инструментов филармонии, а также первая солистка-вокалистка филармонии народная артистка РИ Роза Мальсагова и другие единомышленники, которые вкладывали в становление филармонии свой талант, умноженный на здоровый энтузиазм. Учреждение в основном создавалось из числа самодеятельных коллективов, талантливых самородков из народа.

Сегодня можно с уверенностью констатировать, что филармония за время своего существования стала одной из самых авторитетных концертных площадок в Ингушетии. Наряду с другими учреждениями республики она координирует и направляет свою работу на благополучное развитие культуры и искусства нашего региона. Этот музыкальный центр с симфоническими концертами, народными ансамблями и художественными коллективами известен не только в родной республике, но и далеко за её пределами, а также в зарубежье.

Филармония имеет в своем составе настоящее созвездие вокалистов, зарекомендовавших себя на престижных площадках России. Это Тамара Яндиева, Осман Имагожев, Алаудин Эсмурзиев, Любовь Барахоева, Роза Ахциева и многие другие. Они стали настоящими любимцами поклонников эстрадной, классической и народной музыки.

Здесь проводятся мероприятия не только регионального, но и федерального масштаба. В творческом составе коллектива — оркестр народных инструментов, ансамбль народного танца «Эрзи», женская вокальная группа, казачий хор, мужской квартет и большая группа солистов-вокалистов.

Как рассказывает директор учреждения Руслан Куштов, с первых дней своей деятельности ингушская филармония по праву заняла одну из лидирующих позиций в культурной жизни республики, храня и достойно продолжая самые лучшие духовные и музыкальные традиции.

3 ноября 2019 г. на базе Государственной филармонии имени А. Хамхоева был открыт первый в республике виртуальный концертный зал, отвечающий всем необходимым требованиям для того, чтобы проводить онлайн-трансляции из Москвы и других городов России в рамках национального проекта «Культура».

В малом зале летнего амфитеатра, рассчитанном на 120 мест, было установлено специальное оборудование для приема прямых трансляций. Это большой экран, способный в полной мере передавать неповторимую ауру зрительных залов, из которых идут прямые трансляции, а безупречный стереофонический звук позволяет зрителям улавливать нюансы классической музыки.

А в начале текущего года перед публикой впервые выступил симфонический оркестр госфилармонии РИ. По оценкам культурологов, этот день стал новой отправной точкой в истории существования Ингушской государственной филармонии имени А. Хамхоева. В сезоне нынешнего года симфонический оркестр готовится принять участие в серии концертов, приуроченных к 30-летию Республики Ингушетия.

Как нам стало известно, для создания этого музыкального коллектива было приложено немало усилий со стороны директора филармонии Руслана Куштова. Оказывается, этой идеей он жил несколько лет, а реализована она была благодаря поддержке Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

«Безусловно, самой приоритетной задачей было воссоздание оркестра народных инструментов, поскольку основным направлением нашей филармонии является народная музыка и фольклор, — говорит Руслан. — Но идея создать камерный симфонический оркестр также присутствовала с самого начала, для реализации которой мы взяли за основу указание Главы республики в течение трех лет создать такой оркестр. И мы справились с этой задачей».

По словам ведущих специалистов Министерства культуры РИ, большой вклад в развитие и сохранение музыкальных национальных традиций вносит дружный коллектив филармонии под управлением Руслана Абдулхамидовича Куштова, который был назначен директором в 2019 году.

Совсем недавно коллектив филармонии переехал в новое здание в Назрани, и теперь это учреждение находится на проспекте Базоркина, 62. Министр культуры Ингушетии Залина Льянова посетила работников культуры и сказала, что самое главное — создание необходимых условий для нормального творческого роста артистов.

«В жизни любого творческого коллектива важно иметь возможность творить, не отвлекаясь на внешние факторы, и задача министерства, как курирующего органа, создать необходимые условия для того, чтобы артисты смогли всецело заниматься творческим процессом. Уверена, что с переездом в новое здание у коллектива учреждения появится возможность для дальнейшего личностного роста. И привыкнув к новой акустике, к новому пространству, вы создадите здесь энергетически приятную среду», — отметила она.

Как известно, поводом для переезда послужило заключение экспертной комиссии, которая признала состояние летнего амфитеатра, где ранее располагалась филармония, аварийным. В дальнейшем планируется возведение нового типового здания в столице республики, предназначенного для государственной филармонии Ингушетии.

Все эти годы ингушская филармония растет и развивается: улучшается организация концертов, творческие коллективы филармонии совершенствуют свое мастерство, а имена наших звезд приобретают популярность не только в республике, но и далеко за ее пределами.

По словам работников культуры, основная работа государственной филармонии заключается в стремлении развития и пропаганды разной музыки среди молодежи и подрастающего поколения. Она не ограничивается плановыми выступлениями отдельных коллективов и артистов, в репертуаре которых имеются произведения разного направления: национальное творчество, симфоническая музыка, классическая и современная музыка и т. д. Также артисты филармонии охотно участвует в благотворительных концертах для детей и подростков.

Прикладывая большие усилия для расширения репертуара и пропаганды музыкальной деятельности Ингушетии, директор филармонии Руслан Куштов вместе с художественным руководителем, известной певицей Айной Алиевой активно участвуют в профессиональных изменениях и обновлениях репертуара филармонии. Работая над расширением деятельности симфонического оркестра, руководство филармонии приглашает дирижеров, известных музыкантов и певцов со стороны.

Также бережно коллектив филармонии относится и к национальному ингушскому творчеству: песням и танцам ингушского народа. Здесь заботятся о сохранении народных инструментов и прививают к ним любовь у подрастающего поколения.

У творческого коллектива филармонии большие планы. Большой и дружный творческий коллектив надеется получить отдельное здание для филармонии, увеличить свой репертуар, развить гастрольную деятельность, а также расширить обмен опытом с другими музыкальными учреждениями России для того, чтобы достойно представлять ингушскую культуру в большой многонациональной семье.

Тамара Тангиева