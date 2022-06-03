Большой зал музея был переполненным учащимися образовательных организаций региона, воспитанниками домов культур, детских художественных школ, детских садов на уровне школьного образования, а также их главными болельщиками — родными, учителями и друзьями.

Конкурс, организованный Государственным музеем изобразительных искусств Республики Ингушетия, проходил с 15 февраля по 15 апреля. Всего на суд жюри были представлены 153 работы ребят, проживающих не только в Ингушетии, но и за ее пределами.

Осознавая важность юбилейной даты, ребята со всей ответственностью подошли к участию в конкурсе. Работы были представлены по возрастным категориям «7-10 лет», «11-14 лет», «15-18 лет». Картины детей и подростков, преисполненные духом патриотизма и красоты родины, отличались оригинальностью идей и художественным мастерством.

Членами жюри выступили именитые личности в области искусства нашего региона — живописец, член Союза художников Ингушетии Майриев А. Б., заслуженный работник культуры республики, кавалер ордена «За заслуги» Абадиева Х. А., заслуженный деятель искусств региона, профессор, кандидат психологических наук Ганиева Р. Х., почетный работник образования России, директор ГБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 16 г. Назрани» Албагочиева Ф. М., редактор ГТРК «Ингушетия» Дзортова М. М.

«Мне было приятно быть в числе тех, кто оценивал работы ребят, и я была приятно удивлена тому, как хорошо дети знают историю нашего народа, археологические и архитектурные памятники своего края. Их картины были наполнены любовью», — поделилась впечатлениями от конкурса член жюри Марем Мусаевна.

В возрастной категории 7-10 лет первое место заняла Евлоева Райяна с работой «В танце — душа народа», второе место разделили Аушева Хесса, написавшая картину «Горный пейзаж», и Алиева Самира с работой «Мой край родной», третье место досталось Котиевой Ясмине за работу «Горная Ингушетия» и Кодзоевой Робии за работу «Моя Ингушетия!».

В возрастной категории 11-14 лет победу одержала Акталиева Амина, представившая картину «Красоты Ингушетии». Второе место заняли Даурбекова Хадиджа с работой «Родные просторы» и Дошлакиев Мухамед с работой «Древняя и молодая родина моя!». Джабагиева Наилейя, написавшая картину «Родная Ингушетия», и Могушкова Алима с работой «Ингушетия: вчера, сегодня, завтра» стали обладателями третьего места.

В старшей возрастной категории (15-18 лет) Харсиева Таисия за свою работу «Здесь родины моей начало» стала победителем конкурса. Почетное второе место получила Ахриева Ася, написавшая картину «Седые вершины». Третье место разделили Агасиев Алихан за работу «Магас» и Ведзижева Алия с работой «Отражение».

Ася Ахриева, ставшая призером конкурса, узнала о конкурсе благодаря знакомым, которые часто отправляли ей информацию о мероприятии. В подобных творческих состязаниях участие она приняла впервые и совершенно не ожидала, что с первого же раза займет призовое место.

«Увлекаться рисованием я начала только в этом году. Я рисую и углем, и карандашом, и красками, — делится Ася. — С выбором темы рисунка мне помог мой педагог. Через свою картину я постаралась передать всю боль, пережитую нашим народом, мудрость старейшин и силу духа людей, сумевших многие столетия назад возводить грандиозные башни».

«Ежегодно нас оповещают об организуемых конкурсах. Признаюсь, дети не всегда мотивированы участием в них, — поделилась с нами Марем Оздоева, преподаватель ИЗО в Доме культуры сельского поселения Гази-Юрт. — Но сегодняшнее мероприятие вызвало у них массу эмоций. Уверена, что такое внимание к детским творческим работам сможет пробудить в них больший интерес и лучше раскрыть творческий потенциал».

Для юных дарований действительно была организована праздничая атмосфера и сладкий фуршет, все участники конкурса были отмечены памятными дипломами и подарками, а победителям вручили денежные призы и дипломы.