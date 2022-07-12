«В рамках празднования юбилея республики запланировано проведение на территории ВДНХ выставки живописи и декоративно-прикладного искусства «Ингушетия: из древности до наших дней», — сказал представитель ведомства.

По его словам, насыщенной культурной программой предусмотрено выступление известного за пределами региона ансамбля народного танца «Ингушетия», выставка работ прославленных ингушских художников, показ коллекции национальных костюмов.

Кроме того, в мероприятии будут задействованы артисты ведущих творческих коллективов республики и Ингушский государственный молодежный театр.

Как сообщила министр культуры субъекта Залина Льянова, такого рода культурные мероприятия способствуют популяризации национальной культуры республики, а также укреплению межнационального диалога.

«У республики есть что показать и рассказать, ведь наш родной край славится древнейшими памятниками и богатыми духовными традициями. Искусство — это самый эффективный способ показать нашу историю и достижения современности, донести наше культурное наследие до жителей других регионов», — сказала Льянова.

По данным пресс-службы министерства, Дни Ингушетии стартуют 7 августа и продлятся 21 августа.

Напомним, 4 июня для Ингушетии ознаменовалось повсеместным празднованием юбилея республики. В этот день праздничные мероприятия, среди которых концерты, различные выставки, включая фестивали национальных костюмов и блюд, лазерное шоу, состоялись во всех городах и селах.

Торжества в сельских поселениях прошли в домах культуры, в городах юбилей отмечали в ДК и культурно-досуговых центрах, а в столице — традиционно на площади Алания перед стометровой башней Согласия. В Магасе прошел международный фестиваль традиционных художественных промыслов и народных ремесел «Край мастеров». Мероприятие собрало не только местных народных умельцев, но и ремесленников из других субъектов страны.

Жители и гости региона смогли поучаствовать в 90 мастер-классах. Территорию фестиваля разделили на 16 рабочих, досуговых и выставочных зон, которые обеспечивали реализацию интерактивной программы проекта с непосредственным участием посетителей — это плотницкие, кузнечные, гончарные и текстильные мастерские, а также мастерские декоративно-прикладного искусства, музейно-выставочные площадки и многое другое.

Помимо этого, власти порадовали горожан открытием «Аллеи отца» недалеко от аллеи Матери России. Она появилась в восьмом микрорайоне столицы, ее протяженность 360 метров, предусмотрены дорожки, скульптурные композиции и освещением.

Основные торжества состоялись на обновленном стадионе в Сунже. После концертной программы там состоялся розыгрыш, ставший интригой праздника.

Всего организаторы разыграли 30 ценных призов: шесть ноутбуков, шесть телевизоров, пять холодильников, шесть мобильных телефонов, шесть планшетов. Главный приз автомобиль — «Лада Веста» от Главы региона Махмуд-Али Калиматова — достался юному зрителю из Назрани Харону Султыгову, у которого оказался счастливый номерок 2932. Именно этот номерок вытянула одна из зрительниц, 8-летняя Динара, во время открытой жеребьевки. Харону и его отцу после процедуры регистрации вручили подарочный сертификат на машину.

В 1991 году прошел всенародный референдум по вопросу восстановления ингушской государственности путем образования Ингушской республики в составе РСФСР. 4 июня 1992 года Верховный Совет России принял закон «Об образовании Ингушской Республики в составе РФ». Ранее Ингушетия обладала своей автономией и в 1924-1934 годах существовала как Ингушская автономная область со столицей во Владикавказе.