В зале собрались поэты и писатели, журналисты и учёные, этнографы и краеведы, библиографические работники, преподаватели, студенты и многочисленные поклонники творчества известного в республике по многим своим достижениям Султана Мерешкова.

Ведущая встречи, заведующая национально-краеведческим отделом Национальной библиотеки Зарема Евлоева в своём докладе «Творческий путь писателя» рассказала о жизненном пути Султана Мерешкова и его творчестве.

«Султан Мерешков очень интересная и многогранная личность, — отметила она. — Он известен как писатель и поэт, как журналист и фольклорист, как этнограф. Он многофункционален, тем интереснее и насыщеннее его произведения, тем значимее они для подрастающего поколения».

К вниманию читателей на встрече были представлены две книги. Это сборник стихов «Гаьнарча седкъий сердал гулъяьй аз...» и сборник статей «Несколько слов об ингушской литературе».

С анализом новых произведений перед присутствующими выступили председатель правления Союза писателей Ингушетии, редактор Хаваш Накастоев, члены правления Союза писателей РИ Зарета Ахильгова и Рукет Махлоева.

«Смело можно сказать, что ингушская литература пополнилось богатым наследием в лице новых книг Султана Мерешкова, — сказал в своём выступлении Хаваш Накастоев. — Познавательный характер его произведений имеет большое значение для подрастающего поколения. В них ярко отображены традиции и культура ингушского народа. Надо отметить и прекрасное знание автором родного языка. В его произведениях много слов, давно ушедших из нашего обихода. Он поднял их и грамотно использовал, как бы дал им новое дыхание. В целом, его вклад в ингушскую литературу просто неоценим — и в плане развития традиционной ингушской культуры, и в плане воспитания личности».

Выступающие, в числе которых были доктор исторических наук, этнограф Зейнеп Дзарахова, ученый-философ, искусствовед Хава Акиева, писатель и общественный деятель Муса Хадзиев, члены Союза писателей Ингушетии Зарета Ахильгова, Лидия Евкурова, Макка Дударова, Жимсари Хамхоева, Айшат Мальсагова, преподаватель родного языка Раиса Чимхильгова, вдова известного журналиста и литератора Юсупа Курскиева — Радимхан Курскиева, преподаватель ингушского языка Залина Плиева и многие другие, отметили неиссякаемое трудолюбие автора, его необыкновенное дарование и в литературе, и в публицистике, и в этнографии; его неоценимую роль в сохранении ингушской культуры; в популяризации родного языка и в формировании нравственных ценностей.

В адрес автора было сказано много добрых слов и пожеланий благополучия, вдохновения, творческих успехов и благодарной аудитории.

Завершилось мероприятие общей фотографией и чаепитием с любимым национальным блюдом — чапильгаш.