Лиде было шесть лет, когда в феврале 1944 года её вместе со всем народом подвергли депортации с родины. Она запомнила холодный Казахстан, смерть бабушки и любимой сестры, с чем никак не хотела мириться. Вскоре умела и мама. Ей было десять лет. Но она знала, что «должна быть сильной, стойкой, что Всевышний посылает в жизни много испытаний, чтобы укрепить дух человека», как говорила ей мама.

Старшего брата Хамида органы опеки отправили учиться в ФЗУ, а Лиду с Магомедом — в детский дом, откуда их вскоре забрали родственники.

После возвращения на Кавказ Лида жила со своими родственниками в Орджоникидзе (ныне Владикавказ). В 1956 году вышла замуж, но что-то не сладилось в их семье, и она с годовалым сыном Баширом переехала в Грозный.

В первое время работала в универмаге, потом, увидев объявление в газете о наборе дикторов на телевидение, решила испытать судьбу. Претендентов было много, но Лида Яндиева оказалась лучшей. Так она стала первым диктором-ингушкой Чечено-Ингушского радио и телевидения. Лида вела передачи на ингушском языке. Зрители её полюбили сразу. В ней сочеталась удивительно гармонично красота внутренняя и внешняя.

Всё шло хорошо. Вырос, отучился и женился сын. Стали подрастать внуки. Но наступил 1991 год. С приходом к власти Д. Дудаева начались радикальные перемены в жизни Лидии Яндиевой, впрочем, как и многих жителей Чечни. В 1991 году радио и телепередачи на ингушском языке были прекращены. Лида ушла на пенсию и стала работать радиорежиссером, но в 1992 году ее сократили и здесь. Однако Лида умела выживать и бороться. Она сдала свою квартиру на первом этаже под офис для туристической фирмы и стала в ней работать.

Наступил 1994 год. Начались военные действия в Чечне. В первой чеченской военной кампании Лида, как и многие её соседи, несколько месяцев жила в подвале, со скудными запасами еды и воды, которую найти было очень трудно. В один из январских дней сын Лиды, Башир, вместе с другом Сергеем ушли за водой и не вернулись. Она долго искала его и среди живых, и среди погибших. Не теряла надежду найти его до конца своих дней. Обращалась во все инстанции, ездила на массовые захоронения. Но увы, он так и остался в списке пропавших без вести.

В одно время Лидия Яндиева работала диктором в станице Знаменское Надтеречного района. Потом в правительстве, в Грозном. Но в августе 1996 года там вновь обострилась ситуация. Она переехала в Ингушетию. Но жила там недолго.

Последним пристанищем Лидии Яндиевой стала Турция. Она вышла замуж за Хасана Бояне (Тимурзиева), сына ингуша-мухаджира, эмигрировавшего в Турцию в конце XIX века. Он смог ей подарить внимание и заботу, но не смог заменить любовь к родине. Она очень тосковала по своим родным местам, по пропавшему без вести сыну.

Умерла в октябре 1999 года.