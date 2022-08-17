С детства девочка увлекалась фото- и видеосъёмкой, организовывала небольшие постановки в школе. Попробовав свои силы в разных сферах, в 2015 году она прошла в мастерскую режиссуры неигрового кино В. П. Лисаковича и А. И. Гелейна. Свою первую работу — ролик о депортации ингушского народа в 1944 году — девушка сняла в небольшом вагончике 40-х годов, который стоит на территории Мемориала памяти и славы в Назрани. В 2019 году была ассистентом режиссера первого профессионального ингушского фильма «Сайти — сын Зоули». Сегодня Савда Костоева загорелась новым проектом.

«Идея пришла после того, как я увидела книгу Ильяса Матиева «Г1алг1ай ага иллеш», и мне захотелось увидеть это на экране, услышать эти песни, — рассказывает директор ООО «Ингушкино» Савда Костоева. — Моя команда состоит из оператора Таси Сектор, звукорежиссёра Варвары Фроловой — обе вгиковцы, ассистента режиссера Залины Евлоевой, художника Мадо Шадиевой. Консультант — Ильяс Матиев».

Съемки фильма запланированы в разных районах Ингушетии. Сегодня команда ищет интересных личностей для фильма.

«Большей части людей, которые делились материалом с Ильясом Матиевым, сегодня нет в живых... Поэтому мы ищем женщин или мужчин, которые ещё сохранили в памяти ингушские колыбельные», — говорит Савда.

Сквозной темой фильма является сохранение ингушского языка. Как известно, колыбельная для малыша — это первое знакомство с родным языком, посредством которой прививается любовь к родной речи. Старинные колыбельные песни формируют у детей представления о мире, о жизни и о человеке.

О пользе колыбельных неоднократно высказывались ученые-медики: слушая колыбельные матери, дети получают первые уроки развития речи, они начинают гулить в ответ на ее пение, что приводит к развитию гортани, развивается память.

«Мы будем очень благодарны всем, кто поможет нам в деле сохранения ингушского фольклора и языка, сообщая о людях, готовых поделиться материалом по нашей теме», — обращается к читателям газеты «Ингушетия» Савда Костоева.