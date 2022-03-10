Республиканский дом народного творчества Республики Ингушетия уделяет большое внимание народному мастерству, их хранителям и продолжателям. С этой целью с 2018 года здесь функционирует мастерская «Истинг» под руководством этнографа Зейнеп Дзараховой, где ученики не только обучаются мастерству, но и узнают многое из сферы этноискусства, как части национальной культуры народа.

Популяризация войлочного ковроделия является важной задачей РДНТ. Мастерству ковроделия здесь обучаются не только школьницы и студенты различных учебных заведений, но и работники сферы культуры, юриспруденции, торговли, здравоохранения и пенсионеры. Встречи проходят в детских садах, школах и колледжах республики.

На встрече были известные в республике этнограф Зейнеп Дзарахова, руководитель мастерской «Истинг», народный художник Ингушетии Хож-Ахмед Имагожев, родители юных художниц и любители искусства.

Директор художественной школы Лидифа Мержоева представила детям гостей, сказала о важности проведения таких встреч, отметив, что по войлочному ковроделию ингушей в этой школе подобные мастер-классы проводятся с 2016 года.

З. Дзарахова рассказала присутствующим о войлочном искусстве и истоках появления тех или иных орнаментов на коврах, обратила внимание собравшихся на то, что ковры наши предки делали из овечьей, бараньей шерсти и название своё «истинг» они получили от слова «устаг1а» (баран), то есть от названия сырья — шерсти барана.

Она представила собравшимся мастериц, воспитанниц школы «Истинг» Республиканского дома народного творчества Медину Имагожеву, Тому Харсиеву, сестер Айну и Мадину Саралиевых и т. д. Юные мастерицы не только создают ковры, но и участвуют во многих региональных и международных фестивалях, занимаются популяризацией войлочного ковроделия ингушей.

Так, Медина Имагожева, она же руководитель мастерской государственного ансамбля «Ингушетия», принимала участие в республиканских праздниках и мастер-классах. Хава Харсиева, студентка колледжа дизайна, в дни празднования 240-летия города Назрань сама представляла выставку ковровой композиции «Наьсаре». Сёстры Саралиевы, студентки политехнического колледжа, были отмечены почетными грамотами за тонкое освоение коврового искусства.

Все они на встрече с юными художниками поделились своим опытом и знаниями по этому искусству. Мастер-класс по ковроделию оказался настолько привлекательным, что в работу девочки включались, как только заходили в класс. Такое уж это искусство!

Рассказывая о технологии создания ингушских ковров, лектор З. Дзарахова обратила внимание именно на врезную технологию. Этот процесс очень хорошо усвоили и показали на деле юные мастера, попробовали свои возможности и подопечные художественной школы.

Хож-Ахмед Имагожев также отметил, что ковры в его памяти делали врезной технологией, но наши женщины использовали в прошлом и метод вкатывания. По такому методу в основном создавали большие, не очень плотные полотна, из которых делали войлочные платки для пожилых женщин. При этом вкатывали ворсинки разных цветов, чтобы получался некий перелив разноцветных шерстинок.

Он также отметил, что орнаментальные ковры были предназначены для украшения жилища. Так называемые «хетта ферташ» (сшитые войлочные ковры), несли в себе определенные смыслы и ни в коем случае не играли в жизни ингушей утилитарную роль, то есть такие ковры на пол не клали, эту функцию выполняли одноцветные войлочные ковры.

В художественной школе была подготовлена выставка войлочных ковров с орнаментами. Ковер «Наьсаре вокзал», занимавший центральную позицию выставки, был подписан аналогично тому, как мы это видим

в рукописном альбоме «Ингушские орнаменты. 1924», так как был он зарисован в городе Назрани в начале ХХ века. А город, как помнит старшее поколение, вначале назывался «Наьсаре вокзал». Название это было связано с появлением железнодорожной станции в этой местности, которая в будущем стала городом.

Аналогично источнику был подписан и ковёр «Орнамент Льяновых», где изобилие оленьих рогов напоминает о том, как почиталось это благородное животное среди ингушей. Зарисован этот ковер был в селении Фуртоуг.

Ковер «Буро» — широко знакомый в Ингушетии, был представлен в красно-черном цвете размерами 140 на 220 см.

Три ковра больших размеров «Ахки-юрт», «Буро», «Дошлакъ-юрт» были представлены в горизонтальном положении и несколько ковров молитвенного формата — 80 на 140 см — в вертикальном. Все они имеют свои исходные данные, зафиксированные в паспортах.

Выставка будет проходить в детской художественной школе ещё несколько дней. Желающие могут прийти и ознакомиться с представленными экземплярами войлочных ковров с орнаментами.

Встреча прошла в теплой атмосфере. Юные художницы проявили открытый интерес к искусству и одновременно стали зарисовывать ковры в своих альбомах.

Думается, что подобные встречи найдут отклик и в других учебных заведениях, учреждениях культуры и школах дополнительного образования.