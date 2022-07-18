Интервью

Мифические картины Розы Хамхоевой

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Роза Хамхоева

«Для художника все прекрасно, потому что в каждом существе, в каждой вещи проницательный взор его открывает характер, то есть ту внутреннюю правду, которая просвечивает сквозь внешнюю форму. И эта правда есть сама красота». Это слова французского скульптора Огюста Родена.

Изобразительный язык богат возможностями для выражения мыслей об окружающем. Художник оперирует цветом, знаками и образами, раскрывая идею своего произведения.

Непосвящённому зрителю довольно сложно дать какое-либо определение творческим изысканиям начинающей, не имеющей профессионального образования и не будучи знакомой с законами изобразительного языка талантливой ингушской художницы Розы Мусаевны Хамхоевой. Ещё труднее определить стиль её креативной живописи, но именно это и делает её творчество уникальным.

Здесь мы видим некую фантастику, сюрреализм, насыщенный невероятным количеством образов, которыми она вовлекает ценителей искусства в свой удивительный мир фэнтези.

В творчестве Розы Хамхоевой ценители искусства находили отражение сильных человеческих эмоций. Любовь, печаль, радость — всё, что тревожило её, волновало душу, выливалось в сюжет картины. Но каждый, несомненно, видит в них что-то своё, и всегда разное. Тем не менее, несмотря на общность взглядов, каждому автору присущ свой ракурс обозрения мира.

Родилась Роза Хамхоева 26 августа 1997 года в станице Орджоникидзевской (ныне город Сунжа Республики Ингушетия) в обычной ингушской семье. Окончила СОШ № 3 в 2015 году и в том же году поступила в Ингушский госуниверситет на технолого-педагогический факультет. В 2020 году окончила бакалавриат. На данный момент обучается на последнем курсе в магистратуре на том же факультете.

Ниже собраны наиболее типичные или, напротив, совершенно уникальные вопросы, которые я задал Розе Хамхоевой, и её ответы на них.

— Роза, ты с самого детства была увлечена рисованием?

— Сколько себя помню, я любила рисовать.

— А именно как и когда к тебе пришло решение стать художником?

— Творческая атмосфера в студии «мАrtазанов» повлияла на мое решение стать художником.

— Я знаю, что твоим педагогом стал художник Муса Мартазанов. Как это произошло?

— Преподаватель в университете увидел мои работы и посоветовал пойти в художественную школу, после чего я попросила друга посоветовать преподавателя. Так я познакомилась с Аминой Дарсиговой, которая в итоге отвела меня к Мусе Яхьяевичу.

— Кто повлиял на твоё творчество в наибольшей степени?

— В плане живописи меня многому научил мой педагог Муса Яхьяевич. А на творчество в целом повлиял мой друг, который поверил в меня, научил не бояться того, что я делаю, заставляя экспериментировать и изучать новые техники и направления.

— Ты помнишь свою первую картину?

— Помню первую картину маслом, это был холст с чьей-то работой, которую я перекрыла своей горой Казбек и назвала «У подножия Казбека».

— Когда ты почувствовала себя художником?

— После первой персональной выставки в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия я смогла назвать себя художником. Именно благодаря сотрудникам этого музея, которые проводят большую работу, открывая новые имена, поддерживая и вдохновляя художников на развитие своего творчества, состоялась и вторая моя персональная выставка в Центре культурного развития города Магаса.

— Как ты считаешь, художник иначе видит окружающий мир?

— Помимо собственной воли начинаешь смотреть на окружающий мир иначе. Глядя на горы, начинаешь видеть цвета и представляешь, что с чем смешать, чтобы получить именно этот цвет. Или как будет выглядеть этот пейзаж или образ при разном свете и в разное время суток.

— Завершая картину ты испытываешь удовольствие, или же тебе жалко с ней расставаться?

— Чувствую облегчение, так как очередная задумка удалась, но это не относится к картинам на заказ, если изначальная идея не нравится и нужно заставить себя это сделать, то без всякого сожаления могу с ней расстаться.

— Есть ли у тебя самая любимая картина?

— Нет, определенной картины нет, даже если работа вышла неудачно, она мне все равно дорога.

— Что именно больше любишь рисовать и чем?

— Чаще всего пишу эльфов из кельтской мифологии и горные пейзажи маслом на холсте.

— Назови свой источник вдохновения?

— Источником вдохновения является абсолютно всё: люди, социальные сети, плохие и хорошие события в жизни, но особенно меня вдохновляет природа, горы, небо родной Ингушетии.

— Какая у тебя любимая часть творческого процесса?

— Любимая часть творческого процесса снимать плёнку с холста в предвкушении новой работы.

— А с чего начинаешь новую работу?

— С наброска в скетчбуке, обычно он в корне отличается от готовой работы на холсте.

— Какие материалы ты используешь для создания своих работ?

— Использую всё, что у меня есть: масло, гуашь, акрил, акварель, карандаши, уголь, тушь. Ничем из этого не овладела в совершенстве, но предпочтение отдаю маслу.

— Как ты выработала свой стиль, как бы ты его охарактеризовала? В чём его особенности и как ты его развиваешь?

— Как такового стиля у меня пока ещё нет, я ещё в поисках, но мои персонажи-эльфы скорее напоминают сюрреализм, а пейзаж и натюрморт — реализм.

Особенность, возможно, заключается в мрачных тонах работ. Развиваю и ищу себя, изучая творчество других художников. Например, те же картины Сальвадора Дали оказывают свое влияние на моё мировоззрение.

— Думала ли ты писать каких-то других персонажей?

— Пока ещё нет, скорее мои персонажи будут развиваться и эволюционировать вместе со мной.

— Какие темы волнуют тебя сильнее?

— Боль, страдания и несправедливость мира, стоящие на одной ступени с уютом, спокойствием и умиротворением.

— Как рождаются идеи для твоих работ?

— Идеи рождаются спонтанно, могу увидеть что-то интересное во сне или сидя и глядя в одну точку. Идеи сами приходят в голову. Нет такого, чтобы приходилось напрягаться, пытаясь придумать что-то стоящее, иначе никакого удовольствия от работы не получить. Возможно, поэтому у меня мало работ со своими персонажами.

— Какое место занимает творчество в твоей жизни? Как много времени ты посвящаешь творчеству?

— Творчество является основой моей жизни, первое место занимает живопись, а все остальное — фотография, дизайн и многое другое — идет после. Всё свободное время посвящаю творчеству.

— Чем ещё, кроме живописи, ты увлекаешься?

— Такого серьезного увлечения, как изобразительное искусство, нет, но занимаюсь росписью одежды, фотографией и многим другим просто как любитель.

— Родные и близкие поддерживают тебя в творчестве?

— Да, самую большую поддержку оказывает мой отец Хамхоев Муса Яхьяевич. Именно он поддержал идею пойти в художественную школу и развивать моё стремление заниматься творчеством.

— Можешь перечислить любимых художников?

— Михаил Александрович Врубель, Винсент Ван Гог, Сальвадор Дали. А из современных — не знаю, как зовут этого художника, но его псевдоним zestyarts и Mystical Buttons.

— Как ты думаешь, чему люди, даже далёкие от искусства, могут научиться у художников?

— Видеть красоту в мелочах.

— Какие напутствия или советы ты можешь дать начинающим художникам?

— Не останавливаться, всегда заканчивать работу, даже если кажется, что из этого ничего не выйдет.

Вот таким получилось моё интервью с молодой талантливой художницей Розой Хамхоевой. Хочу пожелать ей творческих и жизненных успехов, душевного равновесия и светлого мировоззрения.

Участие в выставках:

2019 год — V юбилейная выставка «Дорогой искусства» в студии «мАrtазанов», г. Карабулак;
2020 год — выставка, посвящённая Дню художника в ИнгГУ, г. Магас;
2021 год — конкурс рисунков на стене «Мой край! Мой взгляд!», в рамках открытия летнего туристического сезона в курортной зоне Армхи Республики Ингушетия;
2021 год — выставка «Молодые художники» в ИнГУ, г. Магас;
2022 год — персональная выставка «Здесь оживают сказочные сны» в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия, г. Карабулак; персональная выставка в Центре культурного развития, г. Магас.

А. Измайлов, заведующий передвижными выставками Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия

 

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