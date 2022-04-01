С приветственным словом выступила заместитель правительства РИ Марьям Амриева.

«В наших адатах, традициях и обычаях кроется многовековая мудрость наших предков, — сказала она, — которая сформировалась и дошла до нас в устной и письменной форме. Нам нужно сохранить этот дар, не утратить его богатства, передать культурное наследие следующим поколениям. Сегодня и перед руководством региона, и ведомством культуры стоит задача популяризации нашей народной культуры, формирования уважения к религиозным и национальным ценностям других народов, населяющих наш край. Это является основой мира и согласия в нашей многонациональной республике. Я уверена, что совместными усилиями нам удастся добиться поставленных задач».

Министр культуры Ингушетии Зарема Льянова отметила, что объявленный 2022 год Годом культурного наследия народов России направлен на поддержание и развитие самобытных традиций, ремесел и искусств.

«В последнее время возросло внимание к культурной жизни народов, населяющих нашу страну, — сказала она, — это объясняется повышенным интересом общества к истокам своей истории, своей традиционной национальной культуры, к своим обычаям и духовной культуре. Нам необходимо сохранить нашу национальную культуру. Прививать подрастающему поколению любовь к родному языку и с колыбели приучать детей к его мелодике. Не сомневаюсь, что наши усилия в данном направлении принесут свои плоды и мы сможем не только способствовать дальнейшему обогащению нашей культуры, но и сможем подчеркнуть ее самобытность и национальный колорит».

Большой интерес у посетителей вызвали выставки, организованные на праздничной встрече. Это мастерская РДНТ «Истинг», руководителем которой является этнограф З. Дзарахова, где зрителям были представлены яркие, колоритные войлочные ковры — возрождённое народное искусство ингушей; не менее колоритная и интересная выставка керамических изделий Ю. Цурова «Малая скульптура».

Следует отметить, что мероприятие было организовано Домом народного творчества Ингушетии, руководителем которого является А. Эсмурзиев, заместителем директора — М. Котиева, художественным руководителем — А. Абдурзакова, которая, кстати, является сценаристом и режиссёром-постановщиком этого яркого праздничного концерта.

Мероприятие прошло при содействии главы администрации Назрановского муниципального района М. Муталиева и главы администрации с. п. Яндаре И. Падиева, директора Назрановского РДК Т. Дзейтова и директора ДК с. п. Яндаре Ф. Бакаевой.

Присутствующим был продемонстрирован фильм «2022 — Год культурного наследия народов России», который проводится в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ.

В концертной программе фестиваля «Славься, Отечество мое!» прозвучали вокальные композиции, выступления солистов-инструменталистов и лучшие образцы хорового пения. У зрителей была возможность увидеть хореографические постановки детских ансамблей домов культуры Ингушетии, вокальной группы Горского кадетского корпуса имени А. Д. Цароева, хоровое исполнение учащихся СОШ № 19 сельского поселения Сагопши.