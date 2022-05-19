Мероприятие прошло в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, объявленного в стране на 2022 год. Это большая радость и возможности для миллионов людей, которые занимаются народным творчеством, народным искусством на профессиональном или любительском уровне или делают в этом направлении свои первые шаги. По всей стране в рамках года проходят фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-классы, а также концерты творческих коллективов.

К творческому порыву подключились и наши соотечественники, народные умельцы, ремесленники и деятели искусства. Один из них Хасан Даурбеков, мастер-самоучка по дереву.

Хасан Магомет-Баширович Даурбеков родился 8 декабря 1988 года в с. п. Яндаре. Имя молодого талантливого художника, мастера по резьбе по дереву стало известно совсем недавно. В технике резьбы по дереву он начал работать два года назад и занимается любимым делом в свободное от основной работы время. Но за этот короткий период он уже успел создать поистине высокого уровня произведения искусства. Это своего рода муляжи, отражающие быт и культуру ингушского народа в прошлом. Так, в его коллекции представлены старинные предметы интерьера — стол, стулья; музыкальные инструменты — «дахчан пандар», «ч1ондирьг», «1атхокх пандар»; разного рода оружие; орудия труда — зернотёрки, плуг и т. д. Это более 50-ти работ, уникальных и не похожих одна на другую. Не все, к сожалению, попали на выставку, часть из них подарена мастером родственникам и друзьям. Надо отметить, что он использует в работе лишь незначительный набор подручных инструментов: ножовку, топор и болгарку.

«В каждом его произведении чувствуется частичка его души, — говорит научный сотрудник музея Жанна Дзейтова, которая стала главным организатором мероприятия, прошедшего в стенах музея. — Он имеет дар вносить в такой сложный материал, как дерево, уникальную пластику, используя при этом лишь топор и ножовку. Человек никогда не сможет заглушить в себе любовь к прекрасному, именно поэтому независимо от своеобразия искусства того или иного народа, одной общей приметой нашего времени стала особая острота восприятия творческих людей окружающего мира, стремление как можно полнее осмыслить его, а также сберечь все лучшие традиции своих предков».

Директор музея Магомед Сагов в своём выступлении отметил, что для музея стало доброй традицией поддерживать мастеров разного вида искусства, особенно народных умельцев, поэтому предложение Хасана Даурбекова провести здесь выставку было встречено с большим интересом. Сотрудники сделали всё, чтобы организовать мероприятие на хорошем уровне. «Я надеюсь, — сказал Сагов, — что это не первая выставка Хасана. Рад, что наш музей даёт старт такому творческому человеку. Признаюсь, что через наш музей прошло много умельцев, которые стали впоследствии известными и признанными в своей деятельности людьми. Они сегодня среди нас, являются частыми гостями наших выставок. Мы желаем мастеру Хасану Даурбекову творческих успехов. И благодарим всех, кто пришёл поддержать его».

С пожеланиями успеха выступила и этнограф Зейнеп Дзарахова: «Надо сказать, что Хасан не просто делает свои работы, а скрупулёзно изучает все детали изделий из исторического прошлого народа. Он обращался ко мне за литературой, консультировался в некоторых вопросах этнографии. И этот его неподдельный интерес, бережное отношение к истории очень радует. И это только начало. Не сомневаюсь, что работы мастера будут признаны профессионалами и востребованы народом».

Некоторые свои поправки и пожелания сделал и этнограф Султан Мерешков, который уже имеет опыт работы по созданию в миниатюре предметов быта ингушского народа по дереву. Он также отметил, что работы мастера очень востребованы в теме изучения истории ингушского народа, отметил их неповторимость и выразил надежду, что дальше они будут сделаны ещё на более высоком уровне и качестве.

Об уникальности мастера и его трудолюбии говорил и Адам Галаев, председатель Ассоциации ремесленников Ингушетии, членом которой является и начинающий мастер по дереву Хасан Даурбеков.

В свою очередь Хасан Даурбеков поблагодарил всех за поддержку и внимание к своей деятельности, особенно директора музея Магомеда Сагова, научного сотрудника Жанну Дзейтову, этнографов Зейнеп Дзарахову и Султана Мерешкова, а также министра культуры Залину Льянову за проявленный к его работам интерес и подарок в виде национального музыкального инструмента.

Завершилось мероприятие общей фотографией.

А для желающих ознакомиться с творчеством мастера по дереву Хасана Даурбекова мы рады сообщить, что выставка «Традиции и современность. Воссоздание народного быта» в Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова продлится до 23 мая 2020 года.