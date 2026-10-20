Матери ребенка-инвалида восстановили пособие после обращения к УПЧ в Ингушетии

Женщина обратилась в аппарат УПЧ после того, как с июня текущего года выплата была прекращена. С рождения ребёнка она работает учительницей в сельской школе на неполную ставку. Однако в системе Социального фонда России содержались сведения о её полной занятости. Несмотря на предоставленную справку из образовательного учреждения, подтверждающую неполный рабочий день, вопрос длительное время оставался нерешённым.

Для выяснения обстоятельств уполномоченный направил запрос в Социальный фонд России. Проверка показала, что в сведениях индивидуального лицевого счёта заявительницы отсутствовала информация о неполной занятости. С учётом представленной справки фонд принял решение возобновить выплату с июня 2026 года в размере 11 тыс. 563 рублей в месяц.

Заявительнице также перечислили всю сумму задолженности по выплате на её расчётный счёт. Таким образом, при содействии УПЧ право женщины на социальное обеспечение восстановлено в полном объёме.