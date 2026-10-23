Матери семерых детей восстановили пособие благодаря УПЧ в Ингушетии

По словам местной жительницы, после истечения срока предыдущих выплат она подала заявление на назначение единого пособия на новый период, однако получила отказ. Причиной послужила техническая ошибка в тексте распоряжения органа опеки и попечительства: из-за некорректных данных Социальный фонд России счёл пакет документов неполным и отказал в выплатах на всех детей.

Уполномоченный направил запрос в СФР для проверки доводов заявительницы. В ходе рассмотрения установлено, что отказы были обусловлены отсутствием в системе межведомственного взаимодействия подтверждения прав женщины как законного представителя опекаемого ребёнка. После урегулирования всех сведений и представления корректных данных СФР принял положительное решение.

Единое пособие назначено в отношении всех семерых детей на период с 1 августа 2026 года по 31 июля 2027 года в размере 100% величины прожиточного минимума для детей в республике — 16 тыс. 534 рубля на каждого ребёнка.

«Тем самым, право многодетной семьи на социальную поддержку полностью восстановлено: отказ пересмотрен, дети обеспечены положенными выплатами в полном объёме», — подытожил собеседник.