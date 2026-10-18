Мэрия Назрани выразила благодарность артистам из Челябинска за шоу «Выше неба» 

Преодолев тысячи километров, гости из Челябинска продемонстрировали искусство воздушной магии. Главной «фишкой» выступления стали трюки на гибком шесте Sway Pole. Невероятная грация и сложнейшие элементы создали полную иллюзию того, что артисты способны летать.

«Невероятная грация, красота движений, впечатляющие трюки и завораживающие выступления вызвали бурю восторга у зрителей. Сотни восхищенных взглядов, искренние улыбки и громкие аплодисменты стали лучшим подтверждением того, насколько полюбилось публике это шоу», — отметили в мэрии.

Там поблагодарили коллектив за талант и самоотдачу. «Вы разделили с нами радость юбилея и своим талантом украсили наш праздник. Спасибо за те эмоции, которые еще долго будут согревать сердца зрителей», — говорится в релизе.