В Малгобеке полным ходом идет реализация национального проекта «Жильё и городская среда». Так, на улице Эльдиева начата работа по асфальтированию дорожного полотна, планируется установка нового освещения, укладка тротуара.

Совсем скоро взамен утратившего срок эксплуатации асфальта проведут укладку нового, по которому будет удобно и приятно передвигаться на транспорте.

«Хорошее настроение людей в значительной степени зависит от того, каким они видят свой город. Именно поэтому большое значение для администрации муниципального образования имеет благоустройство и озеленение улиц, нарядность домов и хорошее покрытие наших дорог», — отметил глава города Мусса Галаев.

По его словам, важно отметить и то, что эффективное решение задачи комплексного благоустройства города невозможно без участия, понимания и поддержки жителей, объективного учёта общественного мнения. Вопросы благоустройства в числе тех проблем, которые «задевают за живое» большинство людей, не оставляя их сторонними наблюдателями.

Напомним, в 2021 году малгобекчане голосовали за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Среди них были улицы Мира, Эльдиева, Космодемьянская, Заветы Ильича.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что за полтора месяца онлайн-голосования — с 15 апреля по 30 мая — свое мнение высказали 52 тысячи 735 жителей региона старше 14 лет. На выбор было представлено 44 дизайн-проекта в 9 муниципальных образованиях.

Рейтинговое голосование в этом году прошло у нас уже во второй раз. Жители Ингушетии очень активно приняли участие в этом мероприятии и в прошлом году, и в этом. Об этом ярко свидетельствует показатель в 103%. В 2021 году жители региона выбрали варианты благоустройства 22 общественных пространств в 9 муниципальных образованиях: Магасе, Назрани, Сунже, Карабулаке, Малгобеке, Назрановском, Сунженском, Малгобекском и Джейрахском районах. В текущем году определены лучшие дизайн-проекты.

В список территорий, которые будут благоустроены в 2023 году, входят улицы Балкоева, Промысловая и Фрунзе в Карабулаке, в Магасе — сквер в 10-м микрорайоне на улице 65 лет Победы, улица К. Кулиева — от улицы С. Чахкиева до Э. Нальгиева, сквер в 10-м микрорайоне у развилки между проспектом И. Зязикова и улицей 65 лет Победы, улица С. Чахкиева до улицы Э. Нальгиева. В Альтиевском округе Назрани работы проведут на улице Арчакова, в Центральном округе в список попал сквер на улице Р. С. Аушева, сквер вдоль реки Назранки на улице Эсмурзиева, сквер на улице Весенней вдоль реки Назранки. В Малгобеке обновят улицы Гагарина, 27-го Партсъезда, Кооперативную, Партизанскую.

В самом молодом городе республики Сунже реконструируют улицы Калинина, Грозненскую, Ленина. В Малгобекском районе — улицу Шоссейную в с. п. Аки-Юрт, в горном Джейрахском районе — улицу Путина (спортивная площадка), речь идет о селении Ольгети. В сельском поселении Яндаре Назрановского района намечено благоустройство улицы Мальсагова. На улице Зязикова в сельском поселении Алхасты Сунженского района власти построят мини-футбольное поле.

В прошлом году Минстрой России запустил сервис обратной связи — единую всероссийскую платформу по голосованию за объекты благоустройства. Каждый житель республики смог принять участие в судьбе своего города или села. Ингушетия благодаря проведенной информационной и агитационной работе среди населения установила показатель, превышающий норму на 15%. Власти рассчитывали, что в этом году регион, как минимум, достигнет показателя, установленного для республики.

На 2022 год в Ингушетии отобраны 22 территории с общим объемом финансирования более 136 млн рублей.