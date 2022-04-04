В ходе серьезного разговора звучала оценка эффективности ведения бизнеса, затрагивались проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в сегодняшнее сложное время. Стороны обсудили возможные меры поддержки бизнеса на муниципальном уровне в условиях навязанных нашей стране пресловутым Западом экономических санкций, поднималась тема оказания городскими властями всяческой поддержки деловым людям.

— Состоялся обстоятельный диалог, который, надеюсь, положит начало плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству сторон, — признался в беседе с корреспондентом «Ингушетии» мэр Назрани.

Евлоев подчеркнул, что одним из важных вопросов повестки дня прошедшей встречи стало обсуждение инвестиционного потенциала города и создание в перспективе различных платформ для развития и ведения бизнеса в Назрани.