Встреча

В тесном взаимодействии

Глава Назрани обсудил с предпринимателями инвестиционный потенциал города

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В администрации Назрани прошла встреча градоначальника Урусхана Евлоева с представителями малого и среднего бизнеса, осуществляющими свою деятельность на территории крупнейшего города республики.

В ходе серьезного разговора звучала оценка эффективности ведения бизнеса, затрагивались проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в сегодняшнее сложное время. Стороны обсудили возможные меры поддержки бизнеса на муниципальном уровне в условиях навязанных нашей стране пресловутым Западом экономических санкций, поднималась тема оказания городскими властями всяческой поддержки деловым людям.

— Состоялся обстоятельный диалог, который, надеюсь, положит начало плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству сторон, — признался в беседе с корреспондентом «Ингушетии» мэр Назрани.

Евлоев подчеркнул, что одним из важных вопросов повестки дня прошедшей встречи стало обсуждение инвестиционного потенциала города и создание в перспективе различных платформ для развития и ведения бизнеса в Назрани.

 

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