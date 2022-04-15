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Цель — ликвидация «двухсменки»

Представительная делегация проверила ход строительства школы в Назрани

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Вопрос строительства школ и решения проблемы «двухсменки» находился в центре внимания в ходе недавней встречи Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с Президентом России Владимиром Путиным. Напомним, что во время визита в Кремль руководитель региона сообщил главе государства о вводе в эксплуатацию в ближайшее время около двух десятков общеобразовательных учреждений на территории Ингушетии.

Наиболее заметна реализация этих планов в крупнейшем городе республики — Назрани. К примеру, видны уже очертания будущей школы № 4. К слову, сегодня ход строительства данного объекта проверила представительная делегация в составе заместителя председателя правительства Ингушетии Тимура Фаттахова, градоначальника Назрани Урусхана Евлоева и министра строительства Микаила Балахоева.

В ходе инспекции высокопоставленные чиновники обсудили задачи, на выполнении которых необходимо сосредоточить внимание для скорейшего завершения строительства объекта. К ним, в частности, относится перенос трансформаторного пункта и сотовой вышки одного из мобильных операторов за территорию будущей школы.

Добавим, что данный объект возводится в рамках реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.». Это уже пятая по счету школа на 720 мест в Назрани, которая будет сдана уже в этом году.

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