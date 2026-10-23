МВД Ингушетии: полицейский ответит по закону за укрывательство майнинг-фермы 

По версии следствия, в феврале 2025 года обвиняемый, являясь должностным лицом органов внутренних дел, узнал о безучетном потреблении электроэнергии участниками организованной группы, которые обустроили майнинг-ферму для добычи криптовалюты. Вместо того чтобы пресечь незаконную деятельность и привлечь виновных к ответственности, он не выполнил свои должностные обязанности.

Как отметили в СУ СКР по республике, полицейский рассчитывал получить часть дохода от добытой криптовалюты.

Ущерб энергоснабжающей организации от противоправных действий участников организованной группы составил более 86 млн рублей.

Правоохранителю вменяются ч. 3 ст. 285 и п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса России.