МВД Ингушетии: полицейский ответит по закону за укрывательство майнинг-фермы 

Сотрудник полиции, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении имущественного ущерба, при подтверждении вины понесет наказание в установленном законом порядке, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.
По версии следствия, в феврале 2025 года обвиняемый, являясь должностным лицом органов внутренних дел, узнал о безучетном потреблении электроэнергии участниками организованной группы, которые обустроили майнинг-ферму для добычи криптовалюты. Вместо того чтобы пресечь незаконную деятельность и привлечь виновных к ответственности, он не выполнил свои должностные обязанности.
Как отметили в СУ СКР по республике, полицейский рассчитывал получить часть дохода от добытой криптовалюты.
Ущерб энергоснабжающей организации от противоправных действий участников организованной группы составил более 86 млн рублей.
Правоохранителю вменяются ч. 3 ст. 285 и п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса России.