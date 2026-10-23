МВД Ингушетии проводит проверку после ДТП с гибелью младенца 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике, трагедия произошла на неосвещенном участке трассы, где пешеходы переходили дорогу в неустановленном месте.

Отмечается, что младенец 2025 года рождения скончался от полученных травм. Пострадавшая женщина на машине скорой помощи доставлена в больницу.

За рулем иномарки находился местный житель 2004 года рождения. На месте происшествия работали инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа. В настоящее время правоохранители устанавливают все детали трагического происшествия.