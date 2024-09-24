На базе Госуниверситета Ингушетии состоится открытие «Школы фермера»

Участники проекта получат возможность освоить правовые аспекты работы фермерских хозяйств, а также узнать о бизнес-планировании и маркетинге. Помимо прочего, им расскажут, как правильно подготовить и защитить бизнес-планы для получения государственной и грантовой поддержки.

Кроме того, учащиеся ознакомятся с современными агротехнологиями, цифровыми сервисами, передовыми фермерскими хозяйствами региона и так далее. На базе школы будут преподавать эксперты и практики в данной сфере.

«В текущем году набор слушателей в «Школу фермера» осуществлялся по двум программам, которые наиболее востребованы для Ингушетии — это «Садоводство» и «Животноводство». Выпускникам, успешно защитившим свои бизнес-планы, вручат дипломы о профессиональной переподготовке», — отметил собеседник издания.

Напомним, что «Школа фермера» реализуется с целью поддержки проектов молодых предпринимателей в сфере АПК на всех этапах развития: от разработки идеи до ее коммерциализации. Это в свою очередь должно поспособствовать повышению уровня профессионализма в агропромышленном комплексе.