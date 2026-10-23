На улицах Назрани и в кинотеатрах появилась социальная реклама от МЧС 

База материалов насчитывает около 400 роликов, баннеров, плакатов и инфографики, призванных повысить культуру безопасности граждан и вовлечь людей в процесс предупреждения и спасения.

Жители региона уже могут увидеть социальную рекламу на билбордах Назрани, в кинотеатрах «Матрица» и «Киностар», общественном транспорте, многофункциональных центрах и школах.

В региональном главке МЧС выразили признательность партнерам за неравнодушие и вклад в общее дело безопасности.