На выборах Президента России в Ингушетии проголосовало более 66% избирателей

«Жалоб нет, нарушений, как и в предыдущие дни, не выявлено», — отметил собеседник издания.

К избирателям республики обратился Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Сегодня стартовал третий, финальный день голосования. Избирательные участки открыты во всех наших муниципальных образованиях. Призываю жителей республики прийти и проголосовать за кандидата, в котором вы уверены», — отметил он.