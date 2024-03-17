На выборах Президента России в Ингушетии проголосовало более 66% избирателей

На выборах Президента России в республике на 10 часов 17 марта проголосовало 66,79% избирателей, сообщили газете «Ингушетия» в избиркоме республики.
«Жалоб нет, нарушений, как и в предыдущие дни, не выявлено», — отметил собеседник издания.
К избирателям республики обратился Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
«Сегодня стартовал третий, финальный день голосования. Избирательные участки открыты во всех наших муниципальных образованиях. Призываю жителей республики прийти и проголосовать за кандидата, в котором вы уверены», — отметил он.