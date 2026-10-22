Народный фронт Ингушетии доставил бойцам в ЛНР помощь от Госуниверситета 

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении ОНФ, в груз вошли средства, предназначенные для обеспечения бытовых и хозяйственных нужд бойцов в полевых условиях. Это — бензиновые генераторы, печи-буржуйки, маскировочные сети, окопные свечи, бензопилы и фильтры для очистки воды.

«Приятно видеть, как университет поддерживает наших ребят конкретными делами. А нам особенно приятно возвращаться с таких поездок, зная, что все собранное дошло до своих. И пока наши ребята там, мы здесь будем делать все, чтобы они чувствовали поддержку родной Ингушетии», — подчеркнул собеседник издания.