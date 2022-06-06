10 медалей завоевали дзюдоисты из Ингушетии на турнире в Георгиевске
В минувшие выходные ингушские дзюдоисты успешно выступили на соревнованиях в Ставропольском крае, сообщил нашей газете один из наставников юных чемпионов — Мурад Богатырев. По его информации, на счету представителей нашей республики 4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых награды.
«Победителями турнира стали Ахмед Гамурзиев (23 кг), Соалях Хаштыров (26 кг), Ахмед Гамурзиев (32 кг) и Мухаммад Евлоев (35 кг)», — сказал тренер.
«Мухаммад Добриев (22 кг), Абдул-Рахим Гамурзиев (26 кг), Исмаил Озиев (38 кг) и Мансур Эсмурзиев (50 кг) поднялись на вторую ступень пьедестала почета. Бронзовые медали в категории до 23 кг достались Харону Добриеву и Абдулле Бариеву», — добавил он.
Тренируются спортсмены в секции борьбы на базе восьмой школы в Гамурзиево под руководством Мурада Богатырева и Зураба Озиева.
Отметим, что III Открытый турнир по дзюдо среди юношей на призы спортивного клуба Wolf проходили в Георгиевске накануне, 5 июня. В состязаниях принимали участие юные борцы 2011-2012, 2013-2014 и 2015 годов рождения. В общей сложности было разыграно 25 комплектов наград.