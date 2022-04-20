Коронавирус

10 новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии за минувшие сутки

0

На 20 апреля в Ингушетии проведено более 808 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 635 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+10 за сутки).

За весь период умерло 549 человек, выздоровело — 39 627, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализировано 75 человек, 26 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 7 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 4 из них — на ИВЛ.

384 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии прошел очередной муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница»
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «Экстремизму скажем «нет»
В НИИ гуманитарных наук Ингушетии прошел семинар «Адаты ингушей: семья и семейные отношения»
Жителю Ингушетии дали год колонии за сбыт «Тропикамида»
Музей Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии — участник проекта «Пушкинская карта»
Правоохранители Ингушетии задержали грузовик с ценной древесиной
В столице Ингушетии прошла интеллектуальная игра для старшеклассников «Кто с мечом к нам придет»
Более 7 млн рублей получил житель Ингушетии, выдававший себя за «чернобыльца»
На подъездной дороге к аэропорту Ингушетии устанавливают современную систему освещения
Дорожники Ингушетии применяют в своей работе только отечественные материалы
Первый инвестиционный проект по развитию солнечной генерации намерены реализовать в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 