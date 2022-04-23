10 новых случаев Covid-19 выявлено в Ингушетии за минувшие сутки

Всего умерло 549 человек, выздоровело — 39 869 (+81 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализировано 73 человека, 23 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 8 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 3 из них — на ИВЛ.

171 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.