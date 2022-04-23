Коронавирус

10 новых случаев Covid-19 выявлено в Ингушетии за минувшие сутки

0

На 23 апреля в Ингушетии проведено 815 168 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 662 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+10 за сутки).

Всего умерло 549 человек, выздоровело — 39 869 (+81 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализировано 73 человека, 23 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 8 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 3 из них — на ИВЛ.

171 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский сенатор Белан Хамчиев передал 300 комплектов экипировки участникам спецоперации на Украине
Следственный комитет России открыл «горячую линию» для беженцев из ЛДНР и Украины
Уровень рождаемости зависит и от религиозности, как в Ингушетии — демограф
В Ингушетии рано утром загорелся жилой дом, никто не пострадал
С учащимися школ Ингушетии проводят антитеррористическую беседы в рамках акции «Твой выбор»
Работники мэрии города Карабулака Ингушетии представили недостоверные сведения о доходах
Жителя Ингушетии будут судить за реализацию контрафактного алкоголя
В Ингушетии риски прекращения деятельности оператора по обращению с ТКО отсутствуют
В Ингушетии одобрено более 600 заявок от собственников на догазификацию
В Назрани Ингушетии 24 апреля откроется ярмарка
Несколько школ города Назрани Ингушетии присоединятся к международной акции «Сад памяти»

Главное

Яндекс.Метрика

 