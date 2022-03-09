11 детсадов и школ введут в ряде населенных пунктов Ингушетии весной

«В апреле должно быть завершено строительство семи школ в таких населенных пунктах, как Назрань, Яндаре, Сунжа, Экажево и Троицкое. Новые образовательные организации построены в рамках реализации национального проекта «Образование». Проектная мощность каждого из них 720 мест», — отметили в ведомстве.

По информации собеседника издания, деньги на эти цели региону выделялись по нацпроекту «Образование».

Более того, в рамках нацпроекта «Демография» этой весной предполагается сдать в эксплуатацию четыре детсада. Сейчас там благоустраивается территория, в зданиях устанавливается новая мебель, устраняются недостатки.

Сейчас Минстрой республики при поддержке региональных и федеральных властей решает проблемы увеличения стоимости стройматериалов. Обозначенный вопрос находится на особом контроле Минстроя России. Федеральное ведомство принимает все необходимые меры по устранению последствий для строительной сферы.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что Москва выделить Ингушетии порядка 2,5 млрд руб. на создание около 3 тыс. учебных мест в 2023 году.