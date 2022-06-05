11-летний житель Назрани выиграл автомобиль в лотерею в честь 30-летия образования Ингушетии

Всего организаторы разыграли 30 ценных призов: шесть ноутбуков, шесть телевизоров, пять холодильников, шесть мобильных телефонов, шесть планшетов. Главный приз автомобиль — «Лада Веста» от Главы региона Махмуд-Али Калиматова — достался юному зрителю, у которого оказался счастливый номерок 2932. Именно этот номерок вытянула одна из юных зрительниц 8-летняя Динара во время открытой жеребьевки.

Харону Султыгову и его отцу после процедуры регистрации вручили подарочный сертификат на автомашину.

Напомним, для участия в лотерее нужно было предъявить билет с индивидуальным номером, который зрители получали при входе на мероприятие. Все призы разыгрывались в финале вечера.

Победителя определяли путем жеребьевки. Участвовали в розыгрыше только присутствующие на празднике.

Концерт в Сунже состоялся с участием звезд российской и кавказской эстрады.

Поздравить жителей Ингушетии и выступить на концерте приехали: Николай Басков, Стас Михайлов, Зарина Тилидзе, Тамара Яндиева, Айна Алиева, Тамара Дадашева, Рагда Ханиева, Алика Богатырева, Элина Дагаева, Георгий Муладзе, Сослан Дзуцев, «Исламей» — Госансамбль песни и танца Адыгеи. Также на сцене выступили государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии «Тюльпан», вокально-хореографический ансамбль Ставропольской государственной филармонии, оркестр народных инструментов Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева.

Зрительные ряды были полностью заполнены. Гости располагались на трибунах, на специально установленных дополнительных местах, всего было распространено 5,6 тыс. билетов.

Песни, посвященные Ингушетии, Кавказу, России прозвучали в исполнении звезд российской эстрады, артистов из различных регионов СКФО и ЮФО. Кроме того, на сцене были показаны хореографические номера, а в заключении гости смогли посмотреть представление с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Перед началом празднования также можно было ознакомиться с выставками декоративно-прикладного искусства местных мастеров и мастериц, а также отведать продовольственные товары местного производства от ингушских фермеров на специализированных стендах.

Музыкальная часть праздника длилась около двух часов. Те же, кто не смог посетить концерт в Сунже, могли наблюдать за происходящим в эфире Национальной телерадиокомпании «Ингушетия».