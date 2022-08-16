135 школ Ингушетии подключат к электронной образовательной среде до конца года

«До конца 2022 года у нас запланирован запуск федерального проекта «Цифровая образовательная среда», который позволит на базе 135 образовательных организаций создать современную и безопасную электронную образовательную среду. А уже к концу 2023 года запланировано открытие Регионального модельного центра дополнительного образования детей, в задачи которого будет входить осуществление организационного, методического и аналитического сопровождения и мониторинга развития системы дополнительного образования в республике», — цитирует Бокову ТАСС.

По ее словам, также в 2023 году запланировано создание двух центров цифрового образования «IT-куб».

«Открытие центров позволит сформировать современную образовательную экосистему, объединяющую компании-лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет», — добавила зампред.