15 нарушителей выявили сотрудники Госавтоинспекции Ингушетии в городе Назрани при очередном рейде

Водители привлечены к административной ответственности, в том числе за такие правонарушения, как управление автомобилем без удостоверения, с тонированными стеклами, без страхового полиса и соответствующих документов, а также с нечитаемыми номерами.

Госавтоинспекция Ингушетии напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призывает быть предельно внимательными на дороге, отмечается в релизе пресс-служба МВД по республике.