Рейд

15 нарушителей выявили сотрудники Госавтоинспекции Ингушетии в городе Назрани при очередном рейде

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15 нарушителей выявили сотрудники управления ГИБДД МВД по Ингушетии в городе Назрани при очередном рейде.

Водители привлечены к административной ответственности, в том числе за такие правонарушения, как управление автомобилем без удостоверения, с тонированными стеклами, без страхового полиса и соответствующих документов, а также с нечитаемыми номерами.

Госавтоинспекция Ингушетии напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призывает быть предельно внимательными на дороге, отмечается в релизе пресс-служба МВД по республике.

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