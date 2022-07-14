Спорт

17 тыс. российских тренеров и инструкторов повысят квалификацию в текущем году

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В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в текущем году пройдут 17 тыс. российских спортивных специалистов. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что 2023 год объявлен указом Президента Владимира Путина Годом педагога и наставника.

«Решение Президента еще раз подчеркивает значение и особую роль педагогов и тренеров в жизни подрастающего поколения. Для каждого спортсмена тренер является не только наставником, но и ролевой моделью в профессии и в жизни. Правительство со своей стороны создает необходимую инфраструктуру и комфортные условия для их работы и занятий спортом в целом. Отдельное внимание уделяется подготовке кадров и их постоянному профессиональному росту. В этом году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации пройдут 17 тыс. тренеров и инструкторов. Около 8,5 тысячи из них уже завершили свое обучение», — цитирует Чернышенко пресс-служба правительства.

Отмечается, что в текущем году специалисты в области физической культуры и спорта пройдут обучение по следующим программам профессиональной переподготовки: «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением» и «Спортивная подготовка по виду спорта (группе видов спорта)», а также по программам повышения квалификации «Современные технологии подготовки спортивного резерва в футболе», «Организационно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва в футболе», «Современные технологии подготовки спортивного резерва по хоккею» и «Современные технологии подготовки хоккеистов на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства» и другим программам повышения квалификации.

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