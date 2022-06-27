180 мешков мусора собрали на территории пруда в городе Карабулаке Ингушетии
В городе Карабулаке Ингушетии в рамках субботника собрали 180 мешков мусора в рамках всероссийской акции по очистке берегов водных объектов «Вода России», сообщает пресс-служба Минприроды республики.
«Сотрудники Минприроды и подведомственных учреждений совместно с представителями администрации города провели субботник на территории городского пруда. Участники экологической акции в течение нескольких часов совместными усилиями собрали порядка 180 мешков мусора. В основном территория городского пруда была загрязнена стеклянными и пластиковыми бутылками, полиэтиленовыми пакетами и обертками от различных продуктов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что уборку территорий провели традиционно в рамках всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России», которая является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».
Напомним, пруд в Карабулаке был реабилитирован осенью 2020 года в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».