Субботник

180 мешков мусора собрали на территории пруда в городе Карабулаке Ингушетии

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В городе Карабулаке Ингушетии в рамках субботника собрали 180 мешков мусора в рамках всероссийской акции по очистке берегов водных объектов «Вода России», сообщает пресс-служба Минприроды республики.

«Сотрудники Минприроды и подведомственных учреждений совместно с представителями администрации города провели субботник на территории городского пруда. Участники экологической акции в течение нескольких часов совместными усилиями собрали порядка 180 мешков мусора. В основном территория городского пруда была загрязнена стеклянными и пластиковыми бутылками, полиэтиленовыми пакетами и обертками от различных продуктов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уборку территорий провели традиционно в рамках всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России», которая является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Напомним, пруд в Карабулаке был реабилитирован осенью 2020 года в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

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