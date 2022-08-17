20 млн рублей намеревались взыскать с фирмы жители Ингушетии, использовав подложные свидетельства
Сотрудники ОМВД России по городу Карабулаку Ингушетии в ходе расследования уголовного дела, установили, что 5 марта 2020 года двое граждан обратились в Карабулакский районный суд республики с исковыми заявлениями о взыскании с частной фирмы, функционирующей в республике, невыплаченной заработной платы в размере по 10 млн рублей каждому.
В числе прочих документов истцы представили суду заведомо подложные свидетельства о регистрации по месту пребывания, которые ОВМ МО МВД России «Сунженский» не выдавались.
В действиях данных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК России (использование заведомо подложного документа).