20 тонн продуктов доставят из Ингушетии военнослужащим, участвующим в спецоперации

Делегация во главе с первым заместителем председателя правительства региона Магомеда Евлоева и министра сельского хозяйства и продовольствия Магамеда Гагиева везет мясо, тушенку, воду, яблоки, средства гигиены. Все продукты местного производства экологически чистые

Сбор и отправку продовольствия организует региональный Минсельхоз на средства Национального фонда развития Ингушетии.

Таким образом, республика поддерживает молодых людей, осуществляющих свой воинский долг.

«Я знаю, что настрой и боевой дух у наших ребят сильный. Наши войны с императорских времен героически отстаивали интересы государства. И сейчас молодежь не уступает прежним героям. Мы же со своей стороны должны всячески их поддерживать, помогать им и их семьям, пока они защищают Отечество», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Ранее Ингушетия четыре раза направила гуманитарную помощь беженцам из Донбасса общей массой более 95 тонн. Первый груз был отправлен 9 марта, крайний — 24 марта , в том числе и строительные материалы.