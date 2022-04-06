Гуманитарная помощь

20 тонн продуктов доставят из Ингушетии военнослужащим, участвующим в спецоперации

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По поручению Главы республики Махмуда-Али Калиматова 20 тонн продуктов отправляют в среду из республики для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Делегация во главе с первым заместителем председателя правительства региона Магомеда Евлоева и министра сельского хозяйства и продовольствия Магамеда Гагиева везет мясо, тушенку, воду, яблоки, средства гигиены. Все продукты местного производства экологически чистые

Сбор и отправку продовольствия организует региональный Минсельхоз на средства Национального фонда развития Ингушетии.

Таким образом, республика поддерживает молодых людей, осуществляющих свой воинский долг.

«Я знаю, что настрой и боевой дух у наших ребят сильный. Наши войны с императорских времен героически отстаивали интересы государства. И сейчас молодежь не уступает прежним героям. Мы же со своей стороны должны всячески их поддерживать, помогать им и их семьям, пока они защищают Отечество», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Ранее Ингушетия четыре раза направила гуманитарную помощь беженцам из Донбасса общей массой более 95 тонн. Первый груз был отправлен 9 марта, крайний — 24 марта , в том числе и строительные материалы.

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