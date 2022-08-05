Минприроды

200 мешков мусора собрали волонтеры вдоль реки Асса в Ингушетии

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Вдоль береговой линии реки Асса, близ сельского поселения Нестеровское, прошел субботник в рамках Всероссийской акции «Вода России», в ходе которого волонтеры собрали порядка 200 мешков мусора, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«В экологической акции приняли участие сотрудники районной и сельской администраций, главы сельских поселений района, депутаты, волонтёры и местные жители. За несколько часов работы более 70 участников акции общими усилиями собрали порядка 200 мешков мусора», — говорится в сообщении.

Министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии выражает благодарность всем неравнодушным участникам за активное участие в природоохранных мероприятиях.

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