200 мешков мусора собрали волонтеры вдоль реки Асса в Ингушетии

«В экологической акции приняли участие сотрудники районной и сельской администраций, главы сельских поселений района, депутаты, волонтёры и местные жители. За несколько часов работы более 70 участников акции общими усилиями собрали порядка 200 мешков мусора», — говорится в сообщении.

Министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии выражает благодарность всем неравнодушным участникам за активное участие в природоохранных мероприятиях.